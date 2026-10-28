Nuevo gol de Camilo Durán con el Celtic; fue en Liga de Escocia contra el Dundee United

El Celtic recibió este miércoles al Dundee United, por la jornada 11 de la Liga de Escocia, y el primer gol de la noche en el estadio Celtic Park, fue del delantero colombiano Camilo Durán.

Al minuto 18, tras una buena jugada colectiva y varios toques aéreos dentro del área, la pelota le quedó servida al samario, quien remató de primera y así venció al arquero rival para el 1-0 parcial a favor de su equipo.

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Ya son siete las anotaciones de Camilo Durán en apenas once fechas del campeonato escocés, consolidándose como titular indiscutible del Celtic, y como una de las figuras del torneo.

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Acá el gol de Camilo Durán en Celtic vs Dundee United, por Liga de Escocia: