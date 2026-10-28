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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevo gol de Camilo Durán con el Celtic; fue en Liga de Escocia contra el Dundee United

Nuevo gol de Camilo Durán con el Celtic; fue en Liga de Escocia contra el Dundee United

En el partido válido por la fecha 11 del campeonato escocés, el atacante colombiano Camilo Durán marcó un tanto más en la temporada con el Celtic, elenco en el que es una de las figuras.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Camilo Durán Celtic
Camilo Durán celebra gol con Celtic
Celtic Oficial

El Celtic recibió este miércoles al Dundee United, por la jornada 11 de la Liga de Escocia, y el primer gol de la noche en el estadio Celtic Park, fue del delantero colombiano Camilo Durán.

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Al minuto 18, tras una buena jugada colectiva y varios toques aéreos dentro del área, la pelota le quedó servida al samario, quien remató de primera y así venció al arquero rival para el 1-0 parcial a favor de su equipo.

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Ya son siete las anotaciones de Camilo Durán en apenas once fechas del campeonato escocés, consolidándose como titular indiscutible del Celtic, y como una de las figuras del torneo.

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Acá el gol de Camilo Durán en Celtic vs Dundee United, por Liga de Escocia:

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