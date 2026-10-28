"En el fútbol colombiano lo que diga la Comisión Arbitral es palabra de Dios, nadie lo cuestiona"

La polémica por el nivel del arbitraje en el fútbol colombiano suma un nuevo capítulo. En entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, expresó el malestar e indignación que reina en la institución por lo que consideran un trato injusto y sistemático por parte de los árbitros y del VAR.

El directivo confirmó la presentación de un reclamo formal ante la Comisión Arbitral, asegurando que las equivocaciones en el campo de juego han dejado de ser simples desaciertos para convertirse en una tendencia preocupante. Además, durante la charla, el dirigente del elenco de la 'Media Colombia' puso como ejemplo puntual las acciones vividas en el reciente compromiso disputado en Montería frente a Jaguares, cuestionando la falta de rigor en el uso de la tecnología.

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"Si usted mira bien el penalti en Montería eso nunca es penalti, pero pasa desapercibido por los ojos, y la misma determinación en el VAR. No queremos que nos regalen nada, sino que no nos quiten nada", dijo en primera instancia.

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La molestia en la directiva de Llaneros por el desempeño arbitral en el fútbol colombiano escaló a una instancia formal. Tras confirmar la radicación de un derecho de petición por lo que consideran una "seguidilla de errores inclementes", Juan Carlos Trujillo detalló las jugadas específicas que, a su juicio, han perjudicado de manera directa el andar del equipo.



Llaneros en acción de juego contra Cúcuta Deportivo por la Liga II-2026. Foto: Colprensa

"El tema puntual es la expulsión de Jhon Vásquez contra Millonarios, cuando nos pitan un penalti contra Once Caldas, esas acciones de los árbitros nos están perjudicando, y nosotros cada punto que sumemos es importante. El equipo ya no es el mismo porque nos están pitando mal las cosas, nosotros lo que estamos haciendo es una cronología de tiempo desde que subimos a primera división, el trabajo que hemos hecho es valedero", complementó.

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Igualmente, Trujillo dejó unas palabras que no pasaron desapercibidas y es que "nadie puede cuestionar a la Comisión Arbitral" porque de inmediato se vienen las sanciones.

"¿Por qué no nos sentimos acompañados por ellos? Porque al otro día estamos suspendidos. Nosotros no podemos decir nada, lo que digan ellos es palabra de Dios, el fútbol también es de debate. Nadie puede cuestionar un error arbitral de la comisión arbitral; nos tenemos que quedar callados", sostuvo.

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Y complementó: "Yo creo que muchas oportunidades son errores humanos, prefiero no decir nada. Quiero que me respondan mi derecho de petición y luego sacaremos las conclusiones. Quiero creer que es un error humano y nada en contra de Llaneros. Quiero escuchar los audios del VAR, me están estigmatizando los jugadores, ya no saben si meter el pie. Estoy muy disgustado con el tema".