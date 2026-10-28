Linda Caicedo y una asistencia de lujo en Bayern vs. Real Madrid, por Champions League Femenina

Linda Caicedo volvió a sumar minutos con el Real Madrid femenino, siendo esta ocasión el marco de la UEFA Champions League Femenina. Las 'merengues' visitaron al Bayern Múnich, y en dicho juego, la colombiana se reportó con una asistencia.

Así fue como al minuto 7, la vallecaucana mostró todo su potencial por la banda izquierda, la gambeta y la buena conducción con el balón a sus pies. Tras dejar a sus marcadoras en el camino, Linda sacó un impecable centro al segundo palo, para que Athenea del Castillo, sólo tuviera que empujar el balón para el 0-1 parcial en el tablero.

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Vea acá la asistencia de Linda Caicedo en Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League femenina: