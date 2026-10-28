Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y una asistencia de lujo en Bayern vs. Real Madrid, por Champions League Femenina

Linda Caicedo y una asistencia de lujo en Bayern vs. Real Madrid, por Champions League Femenina

La delantera colombiana mostró sus cualidades con la pelota a sus pies y le dejó 'servida' la misma a Athenea del Castillo. ¡Vea acá la asistencia de Linda Caicedo con el Real Madrid femenino!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo en acción de juego en Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League femenina.
Linda Caicedo en acción de juego en Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League femenina.
Foto: Getty Imágenes

Linda Caicedo volvió a sumar minutos con el Real Madrid femenino, siendo esta ocasión el marco de la UEFA Champions League Femenina. Las 'merengues' visitaron al Bayern Múnich, y en dicho juego, la colombiana se reportó con una asistencia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Así fue como al minuto 7, la vallecaucana mostró todo su potencial por la banda izquierda, la gambeta y la buena conducción con el balón a sus pies. Tras dejar a sus marcadoras en el camino, Linda sacó un impecable centro al segundo palo, para que Athenea del Castillo, sólo tuviera que empujar el balón para el 0-1 parcial en el tablero.

Publicidad

Últimas noticias

Luis Díaz calentando en la previa de un partido
Colombianos en el exterior

Cuándo volvería Luis Díaz a jugar con Bayern Múnich, ante lesión en Champions League

Santiago Mosquera en su paso por Santa Fe.
Colombianos en el exterior

Exjugador de Santa Fe y Millonarios se destapó y analizó duro momento; "me lo merezco"

Vea acá la asistencia de Linda Caicedo en Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League femenina:

Publicidad

Relacionados

Linda Caicedo

Real Madrid femenino

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad