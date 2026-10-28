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Gol Caracol  / Terminó el sueño de Santa Fe en Copa Libertadores femenina; 2-1 con Corinthians en semifinales

Terminó el sueño de Santa Fe en Copa Libertadores femenina; 2-1 con Corinthians en semifinales

A pesar de haberle jugado de igual a igual a las vigentes campeonas, Santa Fe pagó cara la falta de definición y se quedó con las ganas de jugar la anhelada final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Independiente Santa Fe perdió en semifinales de la Copa Libertadores femenina 2026
Independiente Santa Fe perdió en semifinales de la Copa Libertadores femenina 2026
Twitter de Santa Fe femenino

Corinthians brasileño se clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Quito tras vencer de remontada por 2-1 al Independiente Santa Fe colombiano, con lo que el camino le quedó expedito para buscar su séptimo título, el cuarto de manera consecutiva.

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Laura Garavito adelantó a Santa Fe en el minuto 29, pero Letícia Monteiro, a los 35, y Gi Fernández, a los 76, anotaron los goles de la remontada de las vigentes campeonas.

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Santa Fe se puso en ventaja tras un pase profundo de Luisa Valbuena que permitió a Garavito ganar por velocidad y definir con un remate rasante y colocado junto al poste izquierdo de la portería defendida por Leticia Izidoro.

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Las colombinas se refugiaron en su zona, una situación que aprovechó el Corinthians para empatar con un remate rasante y esquinado de Monteiro desde fuera del área, junto al poste derecho de la portera Jimena Ospina.

Jugadoras de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026
Jugadoras de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026
Twitter de Santa Fe femenino

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Gi Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, recibió el balón por derecha tras un mal rechazo de la defensa contraria y con un violento disparo venció a Ospina para sellar la remontada.

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Tras el triunfo, el Corinthians espera a su rival para la final del sábado, que saldrá del partido más tarde este miércoles entre el también brasileño Cruzeiro y el Olimpia paraguayo.

Jugadoras de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026
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