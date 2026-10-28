Terminó el sueño de Santa Fe en Copa Libertadores femenina; 2-1 con Corinthians en semifinales

Corinthians brasileño se clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Quito tras vencer de remontada por 2-1 al Independiente Santa Fe colombiano, con lo que el camino le quedó expedito para buscar su séptimo título, el cuarto de manera consecutiva.

Laura Garavito adelantó a Santa Fe en el minuto 29, pero Letícia Monteiro, a los 35, y Gi Fernández, a los 76, anotaron los goles de la remontada de las vigentes campeonas.

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Santa Fe se puso en ventaja tras un pase profundo de Luisa Valbuena que permitió a Garavito ganar por velocidad y definir con un remate rasante y colocado junto al poste izquierdo de la portería defendida por Leticia Izidoro.

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Las colombinas se refugiaron en su zona, una situación que aprovechó el Corinthians para empatar con un remate rasante y esquinado de Monteiro desde fuera del área, junto al poste derecho de la portera Jimena Ospina.



Jugadoras de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026 Twitter de Santa Fe femenino

Gi Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, recibió el balón por derecha tras un mal rechazo de la defensa contraria y con un violento disparo venció a Ospina para sellar la remontada.

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Tras el triunfo, el Corinthians espera a su rival para la final del sábado, que saldrá del partido más tarde este miércoles entre el también brasileño Cruzeiro y el Olimpia paraguayo.