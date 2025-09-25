Lío con Jhon Durán y estrellas de Fenerbahce; alerta por su dinero y con pagos fuera de contrato

Recientemente se presentó en el seno del Fenerbahce de Turquía un cambio de Presidente. Así se dio la partida de Ali Koç y la llegada de Sadettin Saran, quien en días pasados estuvo presente en la sede de entrenamientos del club para saludar al cuerpo técnico y a sus jugadores, entre ellos a Jhon Jáder Durán, con quien se le vio cruzando un par de palabras en medio de la misteriosa lesión que lo tiene alejado de las canchas desde el pasado 27 de agosto, en el partido contra Benfica en la serie previa de Champions League.

Este tema no ha pasado desapercibido entre el plantel de futbolistas, como quiera que en espacios periodísticos turcos se han revelado algunos detalles significativos que han generado controversia e inquietud, llegando a calar entre los aficionados.

"De Sadettin Saran hay que decir que alguien cercano a él e incluso de la dirección del anterior presidente Ali Koç admitieron que hubo pagos a Ederson, Asensio y Jhon Duran fuera de contrato. Ahora pregunto ¿no es esto una anomalía? ¿Debe abrirse una investigación contra el Fenerbahçe?", reveló el periodista Serdar Ali Çeliker.

El mismo comunicador siguió y se preguntó: "¿Asensio Jhon Durán y Ederson tienen doble contrato? ¿Qué pasa con Saran, tiene que mirar su móvil?". De esa forma el nuevo Presidente arrancó con problemas en el camino y que seguramente tendrá que salir a aclarar en las próximas horas.

Publicidad

Pero eso no fue todo. Al parecer varias de las figuras, entre los que se mencionó al atacante colombiano, están inquietos por sus contratos y los acuerdos pactados con el club, por lo que ya sentaron posición. "John Duran, Asensio y Ederson llamaron al director de fútbol del Fenerbahçe, Devin Özek. Le dijeron: ‘Tenemos contratos muy exigentes y salarios altos. ¿Qué pasará con nuestro dinero?", agregó Ali Çeliker.

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Getty Images

Cuestionan al club y a Jhon Durán por su lesión

En espacios periodísticos, han criticado en las últimas horas el oscurantismo y prevención con la que el club turco ha manejado la lesión de Jhon Durán. Y es que desde finales del mes de agosto no se ha emitido un comunicado de parte de Fenerbahce actualizando la situación del hombre de la Selección Colombia, ni precisando cuál es la zona afecta, además de los alcances de la dolencia que presentó.