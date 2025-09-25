Recio ataque contra Fenerbahçe y Jhon Durán por misterio de su lesión; "no sabemos"

Jhon Durán no para de ocupar páginas en los medios de Turquía. El delantero colombiano ha estado alejado de las canchas con Fenerbahçe por lesión, pero en la nación otomana no dejan de cuestionarse qué pasó realmente con el jugador de 21 años.

Y es que en algunas partes reportan que el formado en la cantera del Envigado "tiene una fractura por estrés" y que se "extendería por más de dos semanas", en otros lados detallas que fue operado y algunos indican que sólo recibió tratamiento médico. Recordemos que en el partido de vuelta contra Benfica por los 'play-offs' de la Champions League, Jhon Jáder se tomó la parte posterior de su pierna con evidente dolor.

Jhon Durán, futbolista colombiano - Foto: Redes sociales

Lo cierto es que desde el club amarillo de la ciudad de Estambul han entregado pocos detalles de la lesión del antioqueño, al punto que en la prensa turca han empezado a enviar contundentes mensajes hacia Fenerbahçe.

Así fue como el periodista Murat Aşık y quien trabaja para 'Sport Digitale' no se quedó callado en cuanto a la misteriosa lesión del exAston Villa.

"¿Hemos visto alguna foto de Jhon Durán firmando con el Fenerbahçe o alguna declaración de la plataforma de divulgación pública (KAP)? Solo vimos a Jhon Durán en un vídeo de 'Tío Durán', donde decía que estaba en el Fenerbahçe. Hay un misterio detrás: se lesionó, pero ¿qué pasó? ¿Se rompió la pierna, tenía prisa, se lastimó el tobillo, sangra, tiene edema? No sabemos nada", esas fueron las declaraciones del comunicador.

Lo último que se supo de Durán fue que apareció en un video con el 'nuevo jefe' del Fenerbahçe, Sadettin Saran, quien pidió trabajo duro, disciplina y entrega en todos los que conforman el club para lograr éxitos no sólo a nivel local, sino también a nivel de clubes en Europa, y con el propósito para que los niños vuelvan a amar a los 'canarios amarillos'.



¿Cómo va el Fenerbahçe en la Liga de Turquía?

El equipo donde milita Jhon Durán ocupa la tercera posición en la Superliga de Turquía, con 12 puntos luego de seis jornadas disputadas. Galatasaray lidera la clasificación general con 18 unidades.

El siguiente reto de los 'canarios amarillos' será frente al Antalyaspor este domingo 28 de septiembre. La pelota rodará en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu a las 12:00 del día, en horario de Colombia.