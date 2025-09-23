Jhon Durán tiene nueve jefe en Fenerbahce y llegó presionando; "trabajo y disciplina, eso quiero"

En Fenerbahce, de Turquía, no solamente se dan noticias relacionadas con el plano deportivo. También el fin de semana se confirmó la elección por parte de los asociados del club de un nuevo presidente, que sucederá a Ali Koç. Se trata de Sadettin Saran, quien salió ganador en los comicios que se realizaron el 20 y 21 de septiembre pasados y este martes ya estuvo visitando al plantel de jugadores y al cuerpo técnico.

En las publicaciones realizadas por los medios oficiales del equipo turco se observó una fotografía, en la que se vio al nuevo mandamás dialogando durante unos minutos con Jhon Durán, quien se encuentra en recuperación y que no ha podido jugar desde el pasado 27 de agosto, cuando salió rengueando en el partido de fase previa de la Champions contra Benfica de Portugal.

Y precisamente, en su primer discurso, ante sus pupilos, Saran fue claro y directo en lo que dijo. "Necesitamos trabajar duro, necesitamos disciplina, pero especialmente, necesitamos amor. Quiero verlos felices. Convertirme en presidente del Fenerbahçe ha sido mi mayor sueño. Estamos aquí para que los niños vuelvan a amar al Fenerbahçe. Estamos aquí para hacer felices a millones de aficionados del Fenerbahçe. Y de esa manera, pasar a la historia. Así que, por favor, no te pongas nervioso. Sé que los cambios pueden poner nerviosa a la gente. No te preocupes, cambiaremos para mejorar", expresó el máximo dirigente del cuadro amarillo y azul.

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce Foto: AFP

Esto se presenta justo antes del compromiso de la Europa League frente a Dínamo Zagreb programado para este miércoles, en una competición en la que los dirigidos por Domenico Tedesco tienen obligaciones se tener protagonismo.

Publicidad

¿Qué ha pasado con Jhon Durán y su lesión?

El tema de la lesión de Jhon Durán es todo un misterio y aún no se ha presentado una comunicación oficial de parte del club turco. Así todo se ha dado por medio de trascendidos de prensa y en las últimas horas se indicó que el colombiano tendría una fractura por estrés, en su tobillo, por lo que la incapacidad se extendería más allá de dos semanas.

