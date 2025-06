Liverpool destapa ambicioso plan para Luis Díaz; “tenemos hambre”

La relación entre el Liverpool de Inglaterra y el delantero Luis Díaz es de altas y bajas, pues mientras el club quiere extender su contrato, que se vence en 2027, el jugador aún no estampa su firma.

La idea de los ‘reds’ es ponerle una alta cláusula de salida al guajiro en caso de una posible transferencia si se tiene en cuenta que los directivos esperan recibir más de 100 millones de euros por dejarlo ir.

Por ello fueron rechazadas las ofertas de 60 y 85 millones del Barcelona de España y Al Nassr de Arabia Saudita, respectivamente, elencos que lo querían vincular de manera inmediata.

Frente a este panorama, el popular ‘Lucho’ dijo en la última concentración de la Selección Colombia que está dispuesto a cambiar de escuadra debido a que el “mercado se abrió” y reconoció que se encontraba hablando con otros clubes.

Al parecer, Díaz espera mejores condiciones económicas en el Liverpool o en otra institución, ya que a sus 28 años de edad atraviesa el mejor momento de su carrera profesional y sabe que puede darse el lujo de hacer esas exigencias.

En medio de este panorama, el máximo directivo del conjunto británico destapó los proyectos que tiene para el plantel, en el que contempla a ‘cafetero’ como pieza fundamental.

Planes que Liverpool tendría para Luis Díaz

El estadounidense Tom Werner, presidente de la institución, manifestó en declaraciones entregadas al periódico ingles ‘Echo’, especializado en noticias de los ‘reds’, lo que viene para el plantel después de haber obtenido el título de la Premier League.

El dirigente señaló que ahora la meta está en conseguir la Champions League, algo con lo que seguramente querría convencer al colombiano de no irse, ya que el diario comentó que si Díaz no es transferido, no habría afán en el club debido a que sus cabezas consideran que si el guajiro se queda se podría seguir valorizando.

"Queremos ganar más trofeos; no queremos simplemente apreciar lo que hemos hecho. Tenemos hambre de tener más éxito”, indicó.

Y agregó que para los nuevos objetivos es necesario contar con una plantilla fuerte porque la temporada que viene “es tremendamente competitiva y desafiante".

En ese sentido, el ‘cafetero’ aparece como una de las piezas fundamentales del Liverpool, pues es el segundo jugador con más goles y asistencias, siendo solo superado por el artillero egipcio Mohamed Salah.