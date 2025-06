Luis Díaz estaría “molesto” y Liverpool es puro desinterés: hay “intriga” con su futuro

En Liverpool están fichando nuevos elementos para el técnico Arne Slot, quien buscará defender la corona de Premier League y luchar por la Champions League, que se viene haciendo esquiva desde hace varios años. Pero al parecer, al estar enfocados en los refuerzos, han dejado al olvido el tema de renovaciones, como en el caso del futbolista colombiano Luis Díaz.

Aunque tiene contrato hasta 2027 todo parecería que no hay afán por extender su contrato o mejor su salario, ya que no está ni entre los diez mejores pagados de la plantilla profesional, algo que sí tiene inquieto al guajiro y su entorno, en especial por los acercamientos y charlas que han tenido con otros equipos, en este mercado de fichajes.

Por eso, en el portal ‘Liverpool Echo’ le dedicaron un nuevo informe sobre su incógnito futuro, pero en especial sobre el malestar que habría en Luis Díaz, al no tener luces de lo que sería su extensión de vínculo con los reds, o que se escuche alguna oferta para salir.

Luis Díaz y su molestia con el Liverpool

En el citado medio señalaron que “según informes, Luis Díaz está molesto con la postura del Liverpool respecto a su renovación de contrato o su salida del club. Esta afirmación surge en medio de mucha intriga y novedades en torno a un jugador que se ha convertido en uno de los favoritos de Anfield durante los últimos tres años y medio, culminando con éxitos en la Premier League”.

De esa manera, los hinchas de Merseyside saben de su importancia en el equipo, tanto en la etapa de Jurgen Klopp, como en esta de Arne Slot, algo que tiene a ‘Lucho’ pensativo, porque no se siente igual de importante para los directivos quienes no dan un paso al frente para hablar de su situación contractual.

Luis Díaz, futbolista colombiano de Liverpool - Foto: Getty Images

“El Liverpool no tiene intención de vender a Díaz , quien marcó 17 goles y dio ocho asistencias en todas las competiciones en la temporada 2024/25, este verano, aunque también se muestra tranquilo respecto a su contrato actual, como informó previamente ECHO . El colombiano tiene contrato hasta 2027 y los directivos del club estaban desconcertados por las especulaciones sobre su salida este verano”, agregaron sobre la postura que tienen en el club, de no dejarlo salir, a excepción de una millonaria oferta, algo que no se ve en el horizonte.

Las palabras de Luis Díaz sobre rumores de fichajes

Mientras estaba con la Selección Colombia, en Barranquilla, el nacido en Barrancas atendió a la prensa y allí habló de la posibilidad de salir de Liverpool y la opción del Barcelona, club con el que ha sido vinculado recientemente.

"Ahora mismo estamos en contacto con el Liverpool, porque estamos hablando con clubes, y eso es normal dado el mercado de fichajes que se está abriendo. Estamos intentando hacer lo que mejor nos conviene. Estoy esperando a ver qué pasa. Si ellos nos renuevan o me quedo dos años estaré contento. Ahora les toca a ellos", sentenció Luis Díaz, enviando un mensaje directo a los 'reds'.