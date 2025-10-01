¿Liverpool extraña a Luis Díaz?; "el equipo del año pasado era de primera, ahora es un desastre"

Pese a ser invictos y estar en lo más alto de la tabla de posiciones en la Premier League; parece ser que este Liverpool no convence del todo al entorno ‘red’, que le exige más y más a este conjunto dirigido por Arne Slot.

Y es que, justamente, refiriéndose a lo que ha sido este inicio de temporada para los de Anfield; una de las leyendas de Liverpool se pronunció con contundentes declaraciones, que dejaron bien parado a Luis Díaz, por lo que fue su paso en el conjunto inglés.

El hombre en mención se trata de Jamie Carragher, quien en charla con ‘CBS Sports’ se despachó en contra Arne Slot y todo el equipo en general.

Liverpool festejando triunfo en la Premier League. Foto: AFP.

“Yo no estoy viendo a un equipo de élite. El Liverpool no juega al fútbol, juega al baloncesto. Y se lo dije a Slot en el primer partido de la temporada contra el Bournemouth”, indicó de entrada el exfutbolista inglés, quien se fue ‘sin pelos en la lengua’ desde el inicio.

Sumado a eso, Carragher analizó la parte ofensiva, dejando claro que hay mucho que debe mejorar este Liverpool. “Obviamente, tienen un entrenador fantástico. El Liverpool la temporada pasada fue un equipo de primera, pero también un equipo muy trabajador", citó la leyenda inglesa, elogiando a la nómina a la que todavía pertenecía Luis Díaz; eso, antes de salir en este mercado hacia el Bayern Múnich.

“Ahora no han ganado nada en ataque, pero han perdido mucho en defensa. Creo que el entrenador ahora sabe que necesita ganarse la vida. Lo hizo la temporada pasada al ganar la Premier League, pero hay pocos problemas que debe solucionar. Será muy interesante ver cómo lo hace, porque gastó mucho dinero en ciertos jugadores”, agregó la leyenda de Anfield, quien echó su ‘vainazo’ por el mercado que recientemente realizó el equipo.

Luis Díaz es una de las figuras del Liverpool. AFP

Sumado a eso, Jamie Carragher aprovechó para ‘jalarle las orejas’ a los futbolistas del actual plantel, dejando claro que sí o sí deben mejorar y sacar lo mejor de sí, pues, hasta ahora, todo es un “desastre”.

“Ahora mismo, el equipo no está bien equilibrado, y el que más destaca es Florian Wirtz, que no está nada a la altura. Es un chico joven que llega a una nueva liga y tiene mucho tiempo por delante. Pero ahora mismo, necesita salir del equipo, que el Liverpool vuelva a ser lo que fue la temporada pasada e intente ganar confianza y estabilidad. Ahora mismo, todo parece un desastre”, concluyó la leyenda de Liverpool.

