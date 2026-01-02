Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y Al Nassr tuvieron el peor arranque de año posible; adiós al invicto

Cristiano Ronaldo y Al Nassr tuvieron el peor arranque de año posible; adiós al invicto

En medio de una temporada llena de buenos resultados, el 2026 no empezó de la mejor manera para Cristiano Ronaldo, quien incluso falló una clara opción de gol.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán y delantero de Al Nassr, se lamenta por la derrota contra Al Ahli
Cristiano Ronaldo, capitán y delantero de Al Nassr, se lamenta por la derrota contra Al Ahli
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad