Cristiano Ronaldo y Al Nassr tuvieron el peor arranque de año posible; adiós al invicto

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que no pudo marcar, encajó este viernes ante el Al Ahli (2-3), tras once jornadas invicto, su primera derrota de la presente temporada de la liga de Arabia Saudí, en la que puede perder el liderato.

El Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.

El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri, el doblete del inglés, Ivan Toney, que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, en un partido con Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudita AFP

En el 55, el turco Merih Demiral selló la victoria del equipo del alemán Matthias Jaissle en la King Abdullah Sports City de Yeda.



🥶 Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı net gol...pic.twitter.com/RY0wRBTXuc — Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) January 2, 2026

Tras este revés, el Al Nassr puede ceder el liderato si el Al Hilal, segundo a dos puntos, gana el domingo al Damac.