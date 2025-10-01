La gallardía de Richard Ríos en momentos de oscuridad; lo valoraron en Benfica

El Benfica vivió una noche amarga en Londres, luego de caer derrotado 1-0 en Stamford Bridge frente al Chelsea, en un duelo en el que la presión y la contundencia del rival pesaron más que la intención ofensiva del conjunto portugués. Más allá del resultado, uno de los momentos que marcó la jornada fue el gesto de Richard Ríos, mediocampista colombiano que atraviesa su primera temporada en el club de Lisboa.

Ríos tuvo la infortunada acción de convertir un autogol que inclinó el partido en favor del equipo inglés. Consciente del impacto que ese error tuvo en el marcador, el jugador asumió la responsabilidad al término del encuentro. Apenas sonó el pitazo final, se dirigió hacia la zona en la que se encontraban los hinchas del Benfica, en compañía de sus compañeros, y, con gestos claros de disculpa, se detuvo frente a ellos durante varios segundos.

La reacción de la afición fue reveladora. En lugar de recriminarle, los seguidores lusos respondieron con aplausos y cánticos de apoyo, un gesto que sorprendió a más de uno en la prensa internacional. Lejos de la crítica inmediata, el público reconoció la entrega y la valentía del jugador por dar la cara en un momento tan difícil.

El técnico del Benfica, José Mourinho, también aprovechó para agradecer públicamente a los cerca de dos mil aficionados que viajaron hasta Londres para acompañar al equipo. A través de su cuenta de Instagram, destacó el acompañamiento de su hinchada y la comunión que mantienen con la plantilla incluso en medio de la adversidad.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica por Champions League Getty Images

"Esto facilita que los jugadores entiendan la esencia del Benfica. ¡Muchas gracias! Gracias a la afición del Chelsea. Nunca olvidaré lo que hizo Stamford Bridge ayer", escribió el DT en una publicación.

Para Richard Ríos, esta situación puede convertirse en un punto de inflexión. El colombiano, que llegó procedente del fútbol brasileño, ha mostrado condiciones técnicas y compromiso, aunque aún busca afianzarse en la alineación titular. Este episodio, lejos de debilitarlo, podría fortalecer su relación con la afición y reforzar su carácter competitivo.

En lo que va de temporada, Ríos ha disputado 14 partidos oficiales con el Benfica, todos como titular. El colombiano tiene un 87% de efectividad en los pases en la liga portuguesa, dato que lo ubica como uno de los mediocampistas con mayor precisión en la plantilla. Pese a que todavía busca su primer gol vestido de rojo, ha destacado por su despliegue físico y capacidad de recuperación en la zona media.

El Benfica, que pelea en varios frentes esta temporada, deberá pasar página rápidamente. En la liga portuguesa sigue en la lucha por el liderato y en el ámbito continental aún mantiene algunas aspiraciones de avanzar en la Champions League. Mientras tanto, el gesto de Richard Ríos y la respuesta de la afición quedarán como un recordatorio de la importancia de la unión entre la hinchada y los jugadores en los momentos más duros.