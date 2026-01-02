Paso de Marino Hinestroza a Boca Juniors se “empantana” y lanzan avisó: “No habrá refuerzos”

La posible llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors no para de dilatarse y sigue teniendo capítulos nuevos luego de que el club argentino lograra respectivos acuerdos con el jugador y con Atlético Nacional, escuadra del atacante vallecaucano.

Sin embargo, hay trabas en la mitad de la negociación que han venido impidiendo que se concrete el fichaje, por lo cual las alarmas están encendidas en el sur del continente americano, donde el conjunto ‘azul y oro’ ya comenzó su pretemporada.

La idea de la dirigencia ‘boquense’ y la del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Claudio Úbeda era contar con el delantero ‘cafetero’ desde en un principio, pero dicho objetivo no se cumplió y ahora hay cierto manto de duda sobre lo que pueda pasar en los próximos días, pues se ha especulado con que finalmente no haya humo blanco en la transacción.

Los problemas, de acuerdo con versión del canal argentino TyC Sports, pasan por diferencias entre el futbolista y Nacional: “Existe un desacuerdo en los porcentajes de la transferencia y ninguno cede”.



En ese sentido, el medio agregó que Boca está con las manos atadas frente a la situación debido a que “es un conflicto de intereses que excede a los ‘xeneizes’”, por lo cual en suelo argentino esperan que no haya más largas y que la transferencia no tarde más.



Paso de Marino Hinestroza a Boca Juniors se “empantanó”

Así lo dio a conocer TyC Sports al señalar que la operación por el colombiano es tan enredada que por ahora Boca no tendrá incorporaciones.

“Empantanado el cierre de la negociación de Marino Hinestroza y a la espera de una solución en los próximos días… no habrá refuerzos”, apuntó la web al referenciar que las únicas "caras nuevas" son las de “juveniles promovidos de la reserva.

En consecuencia, se avisó que el plazo es corto porque la Liga de Argentina empieza el 25 de enero, cuando los ‘boquenses’ se estrenarán frente al Deportivo Riestra, aunque semanas antes podrían tener acción en amistosos y en la Copa de ese país.

Sin embargo, la publicación agregó que la esperanza no se pierde en el bando ‘azul y oro’: “En Boca no creen que el pase pueda peligrar, una vez que se subsane el problema, el colombiano firmará hasta 2029 y será la primera incorporación del mercado de pases”.