Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Paso de Marino Hinestroza a Boca Juniors se “empantana” y lanzan avisó: “No habrá refuerzos”

Paso de Marino Hinestroza a Boca Juniors se “empantana” y lanzan avisó: “No habrá refuerzos”

El cuadro ‘xeneize’ arrancó trabajos para la temporada 2026 sin la presencia del jugador colombiano, cuyo fichaje lleva varias semanas sin cerrarse.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Marino Hiestroza sigue sin cerrar paso de Atlético Nacional a Boca Juniors.jpg
Marino Hinestroza aún no cierra paso a Boca Juniors.
Foto: Atl. Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad