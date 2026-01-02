Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tienen nuevo compañero en Crystal Palace; firmó por 4 años y medio

El Crystal Palace, equipo donde militan los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, ha fichado al jugador galés Brennan Johnson, procedente del Tottenham Hotspur, según informó este viernes 3 de enero el club mediante un comunicado.

Según la nota oficial de las 'águilas', el jugador de 24 años, autor del gol que supuso el triunfo de los 'spurs' en la final de la Europa League contra el Manchester United (1-0) disputada en Bilbao en mayo pasado, vestirá la camiseta número 11 durante los próximos cuatro años y medio.

From North London to South.



We are delighted to announce the signing of Brennan Johnson from Tottenham Hotspur ❤️💙 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2026

Todo apunta a que Johnson debutará este domingo contra el Newcastle en St.James, en partido correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League.



Natural de Nottingham, Johnson fue el máximo goleador de su equipo en la pasada campaña, con 18 goles en 51 partidos.

A nivel internacional, ha disputado 42 partidos con la selección absoluta de Gales.

Aunque el club no ha hecho oficial los detalles de la operación, la prensa especializada especula con que la cantidad pagada asciende a los 38 millones de euros.

Según medios ingleses, este fichaje habría sido pedido expresamente por el entrenador del Crystal Palace, el austríaco Oliver Glasner, quien le ubicará en la delantera del campo, donde compartirá puesto con el español Yéremi Pino.

Reacciones sobre el fichaje de Brennan Johnson

"Estoy encantado de que Brennan se haya unido a nosotros en Crystal Palace: un joven talento emocionante con un excelente historial reciente en el fútbol nacional, continental e internacional", esas fueron las palabras del presidente del Crystal Palace, Steve Parish, en declaraciones que recoge la página web oficial.

Mientras que el entrenador, Oliver Glasner, afirmó que "estoy realmente encantado de que Brennan se haya unido al club. Llega muy temprano en la ventana, así que hay que reconocerle al club por hacer que esto sucediera tan rápido. Nos dará opciones en nuestro juego de ataque con su ritmo y capacidad goleadora y con todos los partidos que se avecinan será una valiosa incorporación al equipo".



¿Cuándo es el próximo reto del Crystal Palace?

Será este domingo 4 de enero cuando visiten el campo de juego del St. James' Park para enfrentar al Newcastle. El balón rodará a las 10:00 de la mañana en horario de Colombia.