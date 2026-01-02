Luis Javier Suárez y una felicidad a medias: gol en el 1-1 de Sporting Lisboa con Gil Vicente

Luis Javier Suárez sigue demostrando que Sporting Lisboa no se equivocó en ficharlo. Este viernes 2 de enero, se volvió a reportar, inflando las redes una vez más. en esta ocasión, su víctima fue Gil Vicente, por la fecha 17 de la Liga de Portugal. Eso sí, no le alcanzó a su equipo, ya que el juego finalizó 1-1 en el estadio Ciudad de Barcelos.

El delantero 'cafetero' logró burlar al guardameta local en el minuto 45, antes de ir al descanso, y adelantar al vigente campeón en el marcador. Con ese tanto, logró posicionarse como el máximo goleador del campeonato local.

Cuando el partido ya parecía cerrado para sumar una nueva victoria para el Sporting, el Gil Vicente sorprendió con un gol para empatar el juego.

En el minuto 87, el mediocentro brasileño Carlos Eduardo apareció para rematar con un cabezazo un centro de Luís Esteves que pegó en el palo de la portería.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra uno de sus goles con Sporting Lisboa AFP

Con este empate, los 'leones' le ceden un poco de ventaja al Oporto, líder de la tabla, que se enfrentará este domingo al Santa Clara en la 17ª jornada, contra el que intentará cerrar la primera vuelta de la Liga Portugal sin ninguna derrota.

Actualmente, el Oporto acumula 46 puntos, por detrás queda el Sporting con 42 y en tercer lugar está el Benfica de José Mourinho, que logró sumar 36.