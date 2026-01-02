Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz podría llevarse una sorpresa en Bayern Múnich por posible cambio de planes

Luis Díaz podría llevarse una sorpresa en Bayern Múnich por posible cambio de planes

Su llegada al equipo alemán cayó bien, convirtiéndose en una pieza clave para el entrenador, Vincent Kompany, pero hay una noticia que dejó 'frío' a Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por la Bundesliga
AFP

