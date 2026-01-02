Luis Díaz podría llevarse una sorpresa en Bayern Múnich por posible cambio de planes

Luis Díaz pasó, rápidamente, la página de Liverpool. A pesar de que mucho se hablaba de la adaptación a Bayern Múnich, no le costó, entró en sintonía y se ganó su lugar en el once titular. Y es que le bastó poco tiempo para reportarse con goles, asistencias, convencer a su entrenador, Vincent Kompany, y recibir el cariño de los hinchas.

Eso sí, el trabajo ha sido un poco más fácil, gracias al acompañamiento de sus compañeros, con quienes se ha entendido a la perfección dentro y fuera de las canchas. Uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar y se ha visto potenciado con la llegada del guajiro, es Harry Kane; el inglés es el máximo artillero en la temporada.

Justamente, ese alto nivel que muestra en el terreno de juego ha llamado la atención de varios clubes, entre ellos está el Fútbol Club Barcelona. La salida de Robert Lewandowski del equipo 'culé' parece inminente en junio del 2026. Razón por la que buscan un reemplazo de altura y Harry Kane es el principal opcionado para llegar.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en una jornada de entrenamiento Getty Images

Lo que da tranquilidad al Bayern Múnich es que el propio atacante ha dejado claro que se siente a gusto en esta institución y, por ahora, no tiene en sus planes cambiar de aires. Sin embargo, si se llegase a concretar por una buena oferta del conjunto español, Luis Díaz perdería a uno de sus mejores socios en el frente de ataque.



🚨🆕 #FCBarcelona

Barcelona searching for Lewandowski’s replacement this summer!



📌 Candidates: Dušan Vlahović, Harry Kane, Julián Álvarez.



🗣️ Presidential candidate Xavier Vilajoana: Kane is on the shortlist. pic.twitter.com/71uRalOGgg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 2, 2026

Ahora, Barcelona no solo tiene en carpeta al inglés, más allá de que es su prioridad, pues también se habla de Dušan Vlahović, figura de la Juventus, y Julián Álvarez, delantero estrella del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta que ambos son determinantes en sus respectivas escuadras, no será fácil la negociación con ninguno.