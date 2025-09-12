Liverpool quería salir de Luis Díaz desde 2024; fue 'moneda de cambio' en negocio fallido

Luis Díaz dejó atrás sus días gloriosos en Liverpool y está centrado en su buen presente en el Bayern Múnich, aunque aún sigue generando noticias y por eso en las últimas horas se destapó un fallido traspaso en el 2024, aunque al final no se dio y él siguió una temporada más con la camiseta de los de Merseyside.

En ‘Telegraph’ dedicaron una nota a hablar del excesivo gasto de dinero en fichajes del club red para la presente campaña, gastando más de 400 millones de euros, pero saliendo también de otros futbolistas importantes como el colombiano, como el uruguayo Darwin Núñez, entre otros.

Pero más allá de los rimbombantes refuerzos que consiguió el Liverpool, el nombre de Luis Díaz aún genera repercusión y todo porque se conoció que en el año 2024 tuvo la chance de irse a otro equipo de la Premier League, que él ya había dado el sí, aunque al final no tuvo buen puerto esa negociación.



Luis Díaz pudo jugar en el Manchester City

“Poco después de que el trío se pusiera manos a la obra, el Liverpool se dio cuenta de que Luis Díaz quería ir al Manchester City. El equipo de fichajes le propuso a Díaz fichar por el club Etihad a cambio de Julián Álvarez”, informó el citado medio británico.

A pesar del aval que había dado ‘Lucho’ para que se diera este traspaso, hubo una negativa del cuadro ‘ciudadano’, que según el diario inglés respondió con un tajante “no vendemos a los rivales”, a lo que el Liverpool también mostró postura firme y le dijeron a los de Pep Guardiola “entonces nosotros tampoco”.

Luis Díaz, atento para su regreso al Bayern Múnich. Foto: FCF.

De esa manera Luis Díaz siguió en el equipo de Merseyside, fue el segundo jugar más importante en la ofensiva -solo por detrás de Mohamed Salah- y “el City vendió a Álvarez al Atlético de Madrid, Díaz se quedó y dejó atrás su decepción”.

Pero para esta campaña llegó la oferta jugosa que esperaban en las huestes del Liverpool por el futbolista colombiano, que fue superior a los 70 millones de euros desde el Bayern Múnich y ahí hizo ‘caja’ para poder tener un mercado de fichajes de más de 400 millones, contratando a Aleksander Isak, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Giovanni Leoni.

Con esto deja ver que a Luis Díaz en Liverpool lo tenían como 'moneda de cambio' o simplemente no era un intransferible, más allá de su valioso aporte en la cancha, siendo titular indiscutible, no solo con Jurgen Klopp, sino también con Arne Slot, siendo un jugador importante en el esquema de ambos entrenadores.