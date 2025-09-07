Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Lluvia de elogios para Juan Fernando Quintero desde Argentina; "Te facilita todo"

Lluvia de elogios para Juan Fernando Quintero desde Argentina; "Te facilita todo"

El jugador colombiano de River Plate tuvo una destacada actuación con la Selección Colombia al anotar y asistir en el triunfo 3-0 sobre Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia.
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 04:41 p. m.