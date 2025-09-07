Lluvia de elogios para Juan Fernando Quintero desde Argentina; "Te facilita todo"

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas colombianos que más miradas atrae cada vez que se habla de talento y magia en el campo de juego. A lo largo de su carrera ha sido protagonista de noticias que han marcado su camino, y recientemente volvió a ser tema central de la prensa internacional tras su abrupta salida del América de Cali, club en el que apenas permaneció unos meses. Lejos de quedarse sin opciones, el mediocampista antioqueño de 32 años recaló nuevamente en River Plate, equipo que lo acogió por tercera vez en su trayectoria y en el que ha escrito páginas doradas de su historia deportiva.

El regreso de Quintero a River no solo significó un alivio para el jugador, que necesitaba estabilidad y confianza, sino también una buena noticia para los hinchas del club argentino, que guardan un recuerdo imborrable de su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors, en el Santiago Bernabéu.

Actualmente, el volante se encuentra concentrado con la Selección Colombia en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas. El martes 9 de septiembre, el combinado nacional se medirá con Venezuela en la última jornada clasificatoria rumbo al Mundial de 2026. Quintero llega con la motivación a tope, luego de haber marcado en el triunfo 3-0 frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, resultado que aseguró la presencia de Colombia en la próxima cita orbital, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.



Elogios para Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, jugador colombiano al servicio de River. AFP

La magia de Quintero no solo es reconocida por los hinchas, sino también por quienes compartieron vestuario con él. Uno de ellos es Ignacio ‘Nacho’ Scocco, exdelantero de River Plate, que en entrevista con el programa Clank! conducido por Juan Pablo Varsky, destacó la influencia del colombiano en el ataque del equipo.

Publicidad

“Para un delantero tener un jugador de esos atrás te facilita todo. Con Juanfer sabía que era un estilo como con Maxi (Rodríguez) o con el Burrito (Ortega)”, comentó el argentino, resaltando la precisión de sus asistencias.

Scocco también recordó la facilidad que tenían los atacantes para generar ocasiones de gol con Quintero en el campo: “Vos sabías que era hacer el movimiento nada más, generarte el mínimo espacio, porque en el caso de Juanfer, vos tenés al central pegado y sabes que te mueves un poquito para atrás y te mete un pase de esos filtrados fuerte, que con el control quedás mano a mano con el arquero. No era ni cuestión de meter una diagonal”.

Publicidad

‼️ Nacho Scocco habla sobre lo que es compartir equipo con Juan Fernando Quintero 🇨🇴 pic.twitter.com/iRpKUBEJym — MilloStats (@StatsMillo) September 6, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

Tras la pausa por la doble fecha de Eliminatorias, River Plate volverá a la acción el próximo 13 de septiembre cuando enfrente en condición de visitante a Estudiantes de La Plata, en duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga Profesional Argentina. Será una oportunidad para que Quintero retome protagonismo con la camiseta del conjunto ‘millonario’ y siga consolidándose como pieza clave en el esquema de Gallardo.