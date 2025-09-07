Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: las celebridades que asistieron a la final del US Open

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: las celebridades que asistieron a la final del US Open

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentaron en la final del Abierto de los Estados Unidos y fueron varias las figuras del cine, la música y el deporte que acudieron al estadio Arthur Ashe.

Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors y la NBA.
Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors y la NBA.
Getty Images.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 04:39 p. m.