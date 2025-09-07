Murió exfutbolista brasileño que jugó en Millonarios, Bucaramanga y Santa Fe

Este domingo llegaron tristes noticias para el fútbol colombiano tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Guillio, brasileño que tuvo un paso destacado por el balompié de nuestro país.

"Desde hace una semana se encontraba hospitalizado, tenía quebrantos de salud y bueno ya hoy se presentó su fallecimiento. Descansó, nos encontramos acá haciendo los trámites del caso", confirmó la noticia uno de los familiares del colombo-brasileño en en un contacto con Gol Caracol.

Cabe recordar que además de su recorrido en el balompié profesional, Guillio posterior a su retiro se dedicó a la formación de jugadores jóvenes e incluso trabajó durante varios años en ese tema en Millonarios.

El nacionalizado también colombiano vistió camisetas como las de Millonarios, Santa Fe y Atlético Bucaramanga. Aparte de eso, dirigió en la primera B a Real Floridablanca en el año 1997, en un equipo que estuvo integrado por futbolistas en formación de los 'embajadores'.

Aunque es brasileño, Guillio se quedó a vivir en Colombia, en la que desarrolló su trayectoria deportiva y a la par, también formó una familia, que dejó como frutos a sus hijos Eduardo Jr y Karen.

Los jugadores que pasaron por sus manos lo recuerdan como un profesional serio, entregado, exigente, pero también que era humano e interesado en la formación integral de sus pupilos.



¿Quién era Eduardo Guillio?

Fue un habilidoso futbolista brasileño que nació en Sao Paulo el 11 de abril de 1949, que jugaba como puntero izquierdo, con mucha habilidad y aporte goleador. Tras su retiro trabajó en las divisiones inferiores de Millonarios.

Tuvo un destacado paso por el Atlético Bucaramanga, donde lo recuerdan con cariño al disputar 195 partidos y marcar 59 goles. Estuvo en los años 1972,1975 y 1976 con los 'leopardos'. También militó en Independiente Santa Fe.

En 2004 se conoció que tuvo que realizarse un transplante de corazón, por lo que desde hace algunos años venía con algunos quebrantos en su salud.