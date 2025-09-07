Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Murió exfutbolista brasileño que jugó en Millonarios, Bucaramanga y Santa Fe

Murió exfutbolista brasileño que jugó en Millonarios, Bucaramanga y Santa Fe

El fútbol colombiano está de luto luego de confirmarse la noticia del fallecimiento de un habilidoso jugador brasileño que militó en varios equipos de nuestro país y dejó su huella.