“Los apuntes de Juan Carlos Osorio solo los entiende él; además los hace en inglés”

Xolos de Tijuana quedó eliminado de la Liga MX al caer 3-0 con Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final, a pesar de que el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio había ganado por ese mismo marcador en la ida.

Pero más allá de la derrota y del adiós por la lucha del título, en México, donde ya conocían el trabajo del estratega colombiano por su paso en la selección de ese país, resaltaron que llevó al conjunto rojinegro a volver a ser protagonista, algo que no pasaba hace mucho tiempo, a punta de identidad, de juego ofensivo y más.

Por ese motivo, en ‘MedioTiempo’ contactaron a uno de sus exasistentes técnicos, quien contó detalles y secretos de la labor que hace a diario Juan Carlos Osorio, un entrenador entregado con ‘cuerpo y alma’ al fútbol.

Los apuntes de Juan Carlos Osorio con esfero rojo y azul

“Los apuntes solo los entiende él, para empezar porque los hace en inglés, pero con rojo es algo a corregir en el entretiempo o para los entrenamientos. En azul los detalles a reforzar o hacerle un reconocimiento a un jugador y esa es la diferencia”, explicó Humberto Sierra, quien sabe lo que es trabajar al lado del estratega risaraldense.

De igual manera, el exayudante de Juan Carlos Osorio no dudó en hablar de la idea de ataque constante que tiene, pero sobre todo de la constante táctica que implementa en sus jugadores.

“Él pone primero su esencia que es ofensivo sin descuidar la parte defensiva, pero es muy apasionado por el juego de ataque y analiza mucho al rival, las características de los jugadores, cómo juegan, su estructura, dónde se ubican en el campo, a partir de ahí planifica el trabajo en su equipo”, añadió en la entrevista con el citado portal mexicano.

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano, da indicaciones en el partido de Xolos de Tijuana contra Cruz Azul, por la Liga MX AFP

Y para concluir, Humberto Sierra también decidió destacar lo que logró Juan Carlos Osorio en poco tiempo, en un equipo que estaba lejos del foco de atención y de protagonismo en México, y por la misma línea sobre la obsesión y la pasión que tiene el timonel risaraldense por su trabajo.

“Tomó al equipo (Xolos de Tijuana) en los últimos lugares, un equipo que no clasificaba a Liguilla en mucho tiempo y eso hace mucho más realce a la campaña que está haciendo y a mí no me sorprende porque conozco de sus capacidades y sus virtudes como entrenador y es muy apasionado de su trabajo”, cerró diciendo.

¿Qué dijo Juan Carlos Osorio tras la eliminación de Xolos de Tijuana con Cruz Azul?

"Me hago responsable de toda la estrategia que utilizamos y que no nos alcanzó. Perdimos contra un gran rival, el mejor equipo del torneo. Mis disculpas a la afición porque no competimos al 100 por ciento, no logramos hacer un gol y nos vamos apenados con nuestra gente", fueron las palabras del director técnico colombiano luego de perder con la 'máquina cementera', en cuartos de final.