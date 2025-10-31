Lothar Matthäus volvió a la carga con el tema de Luis Díaz; "que no lo haga con Real Madrid"

Luis Díaz tiene enamorado a aficionados, compañeros, prensa y cuerpo técnico en Alemania, gracias a sus goles, asistencias y alto nivel. Y es que la salida de Liverpool y llegada a Bayern Múnich, le sentó bien. No es casualidad que, de la mano de su calidad, entrega y profesionalismo, se haya ganado su lugar en la titular, convenciendo a su entrenador, Vincent Kompany.

Basta con ver sus números, en los que registra un total de 1.168 minutos en cancha, repartidos en 14 partidos, entre la Bundesliga, Champions League, Supercopa de Alemania y Copa de Alemania. Allí, ha marcado ocho tantos y brindado cinco asistencias, siendo uno de los jugadores que más ha participado en la generación de goles en el equipo, en tan poco tiempo.

Sin embargo, no todo es 'color de rosa'. Las críticas no han faltado y uno de los que más ha señalado a Luis Díaz es Lothar Matthäus, campeón del mundo y Eurocopa con la Selección de Alemania, y leyenda del Bayern Múnich, donde estuvo entre 1984 y 1988, y de 1992 al 2000, ganando 15 títulos. En esta ocasión, se refirió a la definición del atacante colombiano.

"La semana pasada, en un partido de Copa Alemania, ya falló una gran oportunidad de marcar, así que debe trabajar en sus tiros y en concretar las opciones. Creo que cuatro goles en la Bundesliga o cinco, los que sea que tenga, y algunas asistencias también, es bueno, claro que sí, pero debe mejorar", afirmó en un podcast en el diario 'Bild', en territorio alemán.

Pero no fue lo único y le metió presión para los partidos frente a rivales de 'peso'. "Los aficionados pueden perdonarlo en esos partidos, pero si falla oportunidades similares contra el Real Madrid, entonces sí que estará en problemas", sentenció Lothar Matthäus. Recordemos que Bayern jugará con PSG, Arsenal y Sporting Lisboa en las próximas fechas de la Champions.