Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Andrés Román en Medellín vs Nacional, final Copa BetPlay; sorprendió al primer palo

Vea el gol de Andrés Román en Medellín vs Nacional, final Copa BetPlay; sorprendió al primer palo

El lateral derecho de Atlético Nacional, Andrés Román, causó un silencio en el Atanasio Girardot, con una buena definición dentro del área, para el 0-1 en el marcador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Andrés Felipe Román, jugador de Nacional.
Andrés Felipe Román, jugador de Nacional.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad