Vea el gol de Andrés Román en Medellín vs Nacional, final Copa BetPlay; sorprendió al primer palo

Atlético Nacional se adelantó en la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025 de la mano de un golazo de Andrés Román, cuando iban 11 minutos de juego en el estadio Atanasio Girardot.

Una buena jugada colectiva entre Alfredo Morelos y Camilo Cándido, desembocó en el lateral derecho bogotano, quien entró al área decidió y remató con potencia, contando con un leve desvío en un defensor rival.

Washington Aguerre, arquero del Medellín, no se lo esperaba y vio cómo la pelota se le coló por el primer palo, y fue el 0-1 de Atlético Nacional, en la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025.



Vea acá el gol de Andrés Román en Nacional vs Medellín, final de Copa BetPlay 2025: