Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid sufrió, pero venció 2-3 a Talavera y sigue más vivo que nunca en Copa del Rey

Real Madrid sufrió, pero venció 2-3 a Talavera y sigue más vivo que nunca en Copa del Rey

Con un Kylian Mbappé como protagonista, el cuadro 'merengue' pasó afugias, pero venció por 2-3 a Talavera por la Copa del Rey, asegurando su presencia en la siguiente ronda.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé, figura de Real Madrid en el fútbol español.
Kylian Mbappé, figura de Real Madrid en el fútbol español.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad