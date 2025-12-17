Richard Ríos, ningún fracaso para Benfica; "anda al mando" y a un paso de "inclinar" la balanza

Richard Ríos volvió a ser figura con el Benfica, con un gol más y esta vez en la victoria 0-2 sobre el Farense en la quinta ronda de la Copa de Portugal. Su anotación y una nueva noche con un alto rendimiento, que hizo que volviera a recibir elogios de la prensa.

En el diario 'A Bola' dieron la calificación de los jugadores que tuvieron minutos de parte del técnico José Mourinho y el mediocampista colombiano fue el de la nota más alta, y el que se llevó todos los elogios.



Richard Ríos se ganó el respeto en Portugal

"Si alguien tuviera un dispositivo para medir la confianza, podría dar fe de que el centrocampista colombiano está cerca de romper la balanza. ¡Mírenlo ahora! Y, la verdad, para alguien que fue un fracaso, lo está haciendo bastante bien", comenzando diciendo en el citado medio luso sobre el crecimiento que viene teniendo el antioqueño, quien tuvo un inicio complicado en las toldas de las 'águilas'.

De hecho, se atrevieron a señalar que Richard Ríos "ya ha tomado el control del campo y está al mando, es decir, está al mando del juego del Benfica", y explicaron más detalladamente lo que viene demostrando, con el respaldo de José Mourinho y siendo figura en los recientes partidos. "Empezando por la gestión del juego ofensivo: elige el momento adecuado para dar un pase corto o largo, rápido o lento, para marcar el ritmo del partido; también elige cuándo tomar el balón y abrirse paso por el espacio, creando desequilibrio individual. Y está aprendiendo cada vez más cuándo y dónde presionar, incluso si su área de acción es mayor que la de cualquiera de sus compañeros", agregaron.

Richard Ríos festeja un nuevo gol con Benfica, esta vez en la Copa de Portugal. X de @SLBenfica

Ya sobre el gol que fue el 1-0 del Benfica sobre el Farense, este miércoles, por Copa de Portugal: "un golazo, con un centro de primera tras un centro de Sudakov. En el minuto 85, en una carrera frenética para ayudar a Prestianni a detener un contraataque, recibió una tarjeta amarilla. Allí, más allá de su envidiable capacidad física, estaba la inteligencia para detener una jugada peligrosa en el momento justo".



Cabe recordar que Richard Ríos viene de ser figura en el clásico 1-1 de Benfica contra Sporting Lisboa, en el 2-0 contra Nápoles por Champions League (gol y asistencia), y ahora en el 0-2 por Copa, con una anotación.