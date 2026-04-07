Lothar Matthäus y su contundente mensaje para Bayern Múnich, de Luis Díaz; "sin vanidades"

El 'planeta fútbol' vivirá este martes 7 de abril un nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich, dos de los clubes con renombre en Europa, pero antes de que ruede el balón para el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League, Lothar Matthäus envió un contundente mensaje para Luis Díaz y compañía en los 'bávaros'.

El que fuese figura del 'grande de Baviera' y campeón con la Selección Alemania del Mundial de Italia 90, les dejó una advertencia para los dirigidos por Vincent Kompany de cara al compromiso en el Santiago Bernabéu. Si bien Matthäus sostuvo que ve al conjunto alemán como favorito en la serie, resaltando sus cualidades de equipo, más que individualidad como el caso de los 'merengues', pero dejó claro que éstos últimos suelen lucirse en el certamen del 'viejo continente'.

"Veo al Bayern como favorito para pasar de ronda. El equipo de Vincent Kompany me da una impresión más estable, especialmente en cuanto al lenguaje corporal. La plantilla del Bayern ha demostrado que no está formada por egoístas, mientras que en el Real Madrid, por el contrario, las vanidades vuelven a salir a relucir una y otra vez y a menudo parece faltar esa sensación de cohesión de equipo", reflexionó Matthäus en charla con 'Sky Sports'.

Bayern Múnich en el partido frente al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. AFP

A renglón seguido, Lothar Matthäus aseveró que Díaz y compañía deben apostarle a la paciencia y a la calma en un escenario como el Bernabéu que siempre tiene una mística única y más cuando el Real Madrid juega en la Champions League.



"En mi opinión, en Madrid no se trata principalmente de los jugadores individuales, sino únicamente de la mentalidad del equipo. El Bayern debe mantener la calma y estar mentalmente presente, porque en el Bernabéu puede surgir una magia muy especial, que muchos equipos ya han sentido, especialmente en la Liga de Campeones”, complementó.

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Y agregó: "Ni siquiera la situación en la clasificación en España o la reciente derrota del Real Madrid ante el Mallorca influyen allí; la Champions es otra cosa y el Bayern debe estar mentalmente presente en los momentos decisivos".



¿A qué hora es Real Madrid vs. Bayern Múnich?

La ida de los cuartos de final de la Champions League entre 'merengues' y 'bávaros' será HOY martes 7 de abril, en horario de las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.