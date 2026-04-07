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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lothar Matthäus y su contundente mensaje para Bayern Múnich, de Luis Díaz; "sin vanidades"

Lothar Matthäus y su contundente mensaje para Bayern Múnich, de Luis Díaz; "sin vanidades"

El que fuese figura del Bayern Múnich y campeón con la Selección Alemania del Mundial de Italia 90, les dejó una advertencia para Luis Díaz y compañía de cara al compromiso en el Santiago Bernabéu.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Bayern Múnic visita al Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
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