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Gol Caracol  / Real Madrid vs. Bayern Múnich, el partido de Champions con el mundo atento y con Luis Díaz en acción

Real Madrid vs. Bayern Múnich, el partido de Champions con el mundo atento y con Luis Díaz en acción

Este martes comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League y el juego que nadie se quiere perder es Real Madrid vs. Bayern Múnich.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League.
Getty

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