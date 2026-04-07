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Gol Caracol  / "Lamine Yamal puede cometer errores, tiene 18 años; yo siempre lo protegeré"

"Lamine Yamal puede cometer errores, tiene 18 años; yo siempre lo protegeré"

Esas fueron las palabras de Hansi Flick, DT del Barcelona, quien defendió a su pupilo fuertemente criticado tras el juego contra Atlético de Madrid. "Lamine Yamal es un jugador fantástico", agregó.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Lamine Yamal es una de las figuras del Barcelona.
Lamine Yamal es una de las figuras del Barcelona.
AFP

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