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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich en partido por la Champions League

A qué hora juega HOY Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich en partido por la Champions League

El Santiago Bernabéu será testigo de un nuevo enfrentamiento entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, por los cuartos de final en Champions League. ¡Agéndese HOY con el juego que tendrá a Luis Díaz!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en la Champions League.
Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en la Champions League.
Fotos: AFP y X de @FCBayern

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