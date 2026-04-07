Este martes vuelven las acciones en la Champions League, jugándose los compromisos de ida por los cuartos de final y uno que llama bastante la atención del público es el que protagonizarán Real Madrid vs. Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Se viene un duelo entre dos clubes con poderío ofensivo; en los 'bávaros' se espera la presencia de Luis Díaz.

Los 'merengues' no mostraron su mejor versión en el más reciente partido de Liga de España ante el Mallorca, rival que lo derrotó por marcador de 2-1 en los últimos instantes. Por su parte, el elenco 'grande de Baviera' viene de imponerse de gran manera al Friburgo por 2-3, en un cotejo que perdía 2-0 hasta el minuto 80.

Elogios para Luis Díaz en la previa

Así fue como en la previa de este 'primer round' entre Real Madrid y Bayern Múnich, al DT del equipo alemán, Vincent Kompany, le consultaron en rueda de prensa por las cualidades del extremo colombiano y no dudó en pronunciar palabras de elogios sobre su rendimiento.

Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

"Me gusta decir que muchas de las cosas que (Luis) tiene en su forma de jugar son cosas que quiero para el equipo. Driblar, marcar goles, asistencias... pero lo que me encanta es su mentalidad. No es alguien a quien le asuste un poco de caos, lo abraza y lo convierte en algo muy peligroso. Tiene una gran creatividad y complementa a otros jugadores", expresó Kompany.



A qué hora juega HOY Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich en partido por la Champions League

En ese orden de ideas, este duelo entre dos equipos referentes en el 'viejo continente' será HOY martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu y tiene como horario para Colombia de las 2:00 de la tarde.



¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE, Real Madrid vs. Bayern Múnich?

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Kylian Mbappé y Luis Díaz Real Madrid vs Bayern Múnich - Fotos: AFP