Luis Díaz, a la Selección Colombia con los laureles del Bayern Múnich; "favorito de todos"

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera. Si bien fue figura en el Barranquilla, Junior, Porto y Liverpool, lo que ha hecho en Bayern Múnich, en su primera temporada, es digno de aplaudir y enmarcar. Fueron 4.060 minutos, repartidos en 51 partidos, en los que marcó 26 goles y brindó 21 asistencias. Pero eso no fue todo, ya que también se coronó campeón de la Supercopa de Alemania, la Bundesliga y la Copa de Alemania, siendo clave en cada uno.

Y es que no fue ninguna casualidad que se hiciera con un puesto fijo entre el once titular. De igual manera, hizo parte de uno de los tridentes ofensivos que más dio de qué hablar en el mundo, junto con Harry Kane y Michael Olise. Prueba de ello es que el conjunto bávaro logró romper el récord del Real Madrid, de más anotaciones en una misma temporada. El 'merengue' había hecho 121 en 38 juegos, en la 2011/12, mientras que el Bayern firmó 122 en 34 duelos.

Luis Díaz celebra su tercer título con Bayern Múnich, tras ganar la Copa de Alemania Getty Images

Así las cosas, los elogios para el guajiro no se han hecho esperar y, en esta ocasión, quien resaltó la labor del 'cafetero' fue el reconocido diario 'Bild'. "Desde su llegada a Múnich procedente del Liverpool, Luis Díaz ha marcado la impresionante cifra de 26 goles y ha dado 21 asistencias en su temporada de debut, algo que no está nada mal. Su apasionado estilo de juego lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la afición y eso se ha hecho evidente", publicaron.

Con ese rótulo, el atacante llega a la Selección Colombia. Recordemos que hace parte de la lista de 26 jugadores que eligió el entrenador, Néstor Lorenzo, para el Mundial 2026. Allí, el combinado patrio enfrentará a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo. Su debut, de acuerdo con el calendario que presentó al FIFA, está programado para el 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), frente a los uzbekos, con transmisión de Gol Caracol.

