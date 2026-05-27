A Luis Díaz se le cumplió lo que soñaba en el patio de su casa; jugar un Mundial con Colombia

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, es el jugador de mejor momento deportivo y mayor resonancia deportiva de nuestro país a nivel internacional. Y con el antecedente de haber sido campeón de la Bundesliga y recientemente de la Copa de Alemania, el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, llegará en un punto alto a la concentración de Selección Colombia, que se alista para participar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante fue referente en las Eliminatorias y ahora con lo que viene de hacer en su primera temporada en Bayern es llamado a ser uno de los futbolistas a tener en cuenta en el certamen orbital.

Para 'Luchito' será su primer Mundial y por eso se nota motivado e ilusionado por defender los colores patrios y aportar al máximo al seleccionado que dirige Néstor Lorenzo.

"El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial. No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad. Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino. Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto. VAMOS COLOMBIA", indicó el guajiro hace algunas horas, con evidente satisfacción.



Hay que indicar que Díaz Marulanda fue destacado en los medios oficiales de la FIFA como una de las "26 superestrellas" del Mundial, lo que significa un elogio y a la par un llamado a liderar a una Colombia, que se ubica en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

