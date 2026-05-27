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Gol Caracol  / Real Madrid va por su primer fichaje para la próxima temporada; "ya empezamos a hablar"

Real Madrid va por su primer fichaje para la próxima temporada; "ya empezamos a hablar"

Después de no haber ganado ni un solo título, por segunda temporada consecutiva, el Real Madrid ya se está moviendo en busca de refuerzos de alto nivel.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Real Madrid no ganó ni un solo título en la temporada y buscará refuerzos en el mercado de pases
Real Madrid no ganó ni un solo título en la temporada y buscará refuerzos en el mercado de pases
AFP

Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, aseguró que el club está hablando con el Real Madrid sobre el futuro de Nico Paz, de quien el conjunto merengue se reservó una opción de recompra, que está tranquilo respecto a ello y que hay que dejar a ambas partes trabajar.

Hemos empezado a hablar hace un poco, no mucho, pero un poco sí (…) Dejemos trabajar a... a su gente, a nuestra gente, y hablemos con el Real Madrid”, dijo el técnico catalán en rueda de prensa.

Imagen de referencia del escudo oficial del Real Madrid, de La Liga de España
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Fàbregas recalcó que Paz está feliz en el Como: “Se ve cómo le importa, y cómo estaba el otro día en el banquillo, incluso sin jugar, lo sentía más que nadie. Y eso se dice por sí solo, ¿no?”, añadió.

“Así que... nada más. Veamos qué pasa”, valoró el técnico, al agregar que es importante también para ellos saberlo cuanto antes porque tienen que “preparar bien la próxima temporada”.

Real Madrid superó al Athletic Bilbao en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid superó al Athletic Bilbao en el Santiago Bernabéu.
Foto: AFP

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El centrocampista argentino, una de las joyas del Como, formado en la cantera del Real Madrid, llegó al conjunto italiano en agosto de 2024, con un contrato por cuatro temporadas.

El Real Madrid se reservó una opción de recompra y conserva el 50 % de sus derechos económicos, además de tener que aprobar posibles ofertas de terceros.

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Desde su salida, su rendimiento en el Como fue muy destacado, lo que mantuvo abierta la posibilidad de un regreso al club blanco.

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