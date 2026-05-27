Preocupación en Argentina a pocos días del Mundial 2026; "la mayoría no está del todo bien"

La lesión del ocho veces Balón de Oro, Lionel Messi, no es el único dolor de cabeza de Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, a pocos días de que inicie el Mundial 2026.

El DT admitió que Argentina llega a la máxima cita del fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con varios jugadores físicamente comprometidos.

"La mayoría de los que tuvieron problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es que lleguen todos lo mejor posible", dijo el seleccionador.

Entre los afectados figuran el defensor Cristian Romero, que llegará sin rodaje por una distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha, y los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes arrastran desgarros musculares que los marginaron del tramo final de sus temporadas.



Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, se lesionó a pocos días del Mundial 2026 AFP

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Antes, la selección Albiceleste disputará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Scaloni destacó que convocará a más de 30 jugadores para esos amistosos pensando en que algunos puedan oficiar de recambio "si pasara algo" con los 26 seleccionados para el Mundial.

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El entrenador argentino tiene plazo hasta el 1 de junio para dar a conocer la lista de 26 convocados a la cita mundialista.