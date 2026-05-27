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Gol Caracol  / Primera novedad en la concentración de Brasil para el Mundial 2026; ya se confirmó

Primera novedad en la concentración de Brasil para el Mundial 2026; ya se confirmó

La encargada de dar a conocer la noticia fue la Confederación Brasileña de Fútbol, cuando faltan pocos días para que empiece la acción en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, se prepara para el Mundial 2026
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, se prepara para el Mundial 2026
AFP

El centrocampista brasileño Casemiro fue el primero en llegar a la concentración de la selección brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, para preparar el Mundial 2026, informó este miércoles la CBF.

Los otros 25 jugadores convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti se presentarán en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en las próximas horas y días.

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Casemiro, que acaba de poner fin a su etapa en el Manchester United, arribó a la concentración la noche del martes, antes incluso que Ancelotti y sus auxiliares técnicos, que tienen previsto incorporarse en la mañana de este miércoles.

Para la llegada de los futbolistas hasta la Granja Comary, la CBF ha fletado helicópteros como una "forma de garantizar su puntualidad, además de proporcionar mayor seguridad a los convocados, teniendo en cuenta el gran flujo de vehículos" en ese horario, según la entidad.

Los jugadores pasarán por una evaluación física y clínica, y en la tarde de este mismo miércoles tendrán su primera sesión de entrenamiento, que será a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, estará en el Mundial 2026
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, estará en el Mundial 2026
AFP

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Brasil disputará dos amistosos antes de iniciar su andadura en el Mundial 2026, que empezará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, y será el más largo de la historia.

El primero será el domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y ya el 6 de junio jugará con Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.).

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La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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