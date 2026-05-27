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Gol Caracol  / Cristhian Mosquera habló, por primera vez, tras conocer que no irá al Mundial 2026

Cristhian Mosquera habló, por primera vez, tras conocer que no irá al Mundial 2026

Después de conocerse que no fue elegido ni por España ni por Colombia, pero palpitando la final de la Champions League, el defensa del Arsenal, Cristhian Mosquera, habló.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Cristhian Mosquera, defensa central del Arsenal, se prepara para la final de Champions League conta PSG
Cristhian Mosquera, defensa central del Arsenal, se prepara para la final de Champions League conta PSG
AFP

Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal, afirmó que haber ganado la Premier League les da un "plus" de cara a la final de la Champions League y que les va a permitir jugar más liberados.

El central español atendió a los medios españoles desplazados a Londres y valoró la final contra el Paris Saint Germain y el título liguero conseguido estos días tras 22 años de espera.

Christian Mosquera, defensa central colombo español, en un partido del Arsenal
Gol Caracol

Cristhian Mosquera, ante una oportunidad inmejorable; "tiene que aprovechar y reivindicarse"

"Ha sido una locura. Para mí el año pasado fue una temporada difícil con el Valencia y ahora llegar aquí y conseguir títulos es un sueño. Lo hablé con mi familia el otro día, quién iba a decir que estaría pasando por momentos", dijo Mosquera.

"Sabemos el Arsenal el club que es, los últimos años ha estado cerca de conseguir cosas. Hemos podido ganar la Premier y ahora a ver si podemos ganar la Champions también".

Los 'Gunners' consiguieron con una jornada de adelanto la Premier League tras 22 años de espera y ahora jugará en Budapest la segunda final de Champions de su historia, aspirando al primer título después de que se les escapara la de París en 2006.

Cristhian Mosquera, defensa central del Arsenal, se prepara para la final de Champions League contra PSG
Cristhian Mosquera, defensa central del Arsenal, se prepara para la final de Champions League contra PSG
AFP

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"Fue un alivio (ganar la Premier). La temporada ha sido muy larga. 22 años después ha llegado, los hemos celebrado como toca, pero con la final en la mente porque la queremos también. Haber conseguido la Premier nos da un plus, de jugar relajados no sería la palabra, quizás más liberados. Esa felicidad suma, claro".

Mosquera tiene muchas opciones de ser el lateral derecho titular este sábado ya que Ben White se pierde lo que resta de temporada y el Mundial por una lesión en la rodilla y Jurrien Timber lleva más de un mes fuera de los terrenos de juego y aún no ha podido volver a los entrenamientos por el grupo. En su camino pueden cruzarse este sábado algunos de los mejores extremos del mundo como Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué.

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"Me han mencionado mucho esos nombres estos días. Es un sueño estar en una final, poder participar en ella. Me lo tomo como un reto, como un sueño desde pequeño. Se me vienen a la mente muchos recuerdos, la familia, los sacrificios...", declaró Mosquera.

Christian Mosquera, defensa central colombo español, en un partido del Arsenal
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