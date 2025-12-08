Richard Ríos y el pedido que le hizo José Mourinho para convertirlo en figura del Benfica

Richard Ríos es uno de los jugadores colombianos que has sorprendido en el último tiempo, por ese gran nivel que mostró con el Palmeiras de Brasil. Su rendimiento lo llevó a ser uno de los hijos de la selección Colombia y a dar el salto a mitad de este 2025, al fútbol europeo, tras ser fichado por el Benfica de Portugal.

Su llegada al conjunto luso fue vista con buenos ojos y pintaba como uno de los refuerzos estelares de la liga. Sin embargo, Ríos tuvo un complejo comienzo en el que no estuvo a la altura y fue blanco de críticas por parte de la hinchada.

Todo lo mostrado por el colombiano iba a la par del rendimiento de sus compañeros y por eso el entrenador fue despedido en el comienzo de la temporada. Benfica se dejó de rodeos y contrató a José Mourinho.

El estratega portugués llegó y en su primera rueda de prensa dejó en claro que una de sus misiones era recuperar a Richard Rios.

“Veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él. Veo razones para intentar no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras,veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades“, dijo sin tapujos.



Poco a poco, el tiempo le ha dado la razón al 'cafetero' y según el portal 'Record', Ríos ya es uno de las piezas claves para el DT. “Es esencial para José Mourinho, cada vez más adaptado por el tiempo de calidad”, remarcó el citado medio.

Publicidad

Y es que las revelaciones no se detuvieron allí, puesto que contaron cuál fue el pedido puntual de 'Mou'. “No correr tanto metros, preservando su energía para las acciones en ataque”, fue el mensaje para el colombiano que lo está refrendando muy bien en la cancha ya que registra 74 recuperaciones y 40 disputas de balón.

En el más reciente empate 1-1 con Sporting de Lisboa, Ríos fue uno de los más destacados y tuvo una calificación 6.7 puntos por parte del portal 'Sofascore'. El próximo reto será este miércoles 10 de diciembre contra Nápoles por la Champions League.