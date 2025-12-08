Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Confusión en Medellín vs. Junior; VAR se demoró ocho minutos revisando un penalti

Confusión en Medellín vs. Junior; VAR se demoró ocho minutos revisando un penalti

El partido entre Medellín y Junior se detuvo por un considerable tiempo para revisar una mano dentro del área del 'poderoso'. Edwin Herrera falló el cobro desde los doce pasos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Jhon Ospina esperando indicaciones del VAR en Medellín vs. Junior.
