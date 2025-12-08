Confusión en Medellín vs. Junior; VAR se demoró ocho minutos revisando un penalti

Este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, el partido entre Independiente Medellín y Junior vivió una gran confusión luego de que no se jugará durante ocho minutos.

La pelota se detuvo al minuto 32 por un penalti sancionado por el juez central Jhon Ospina por una mano dentro del área de Esneyder Mena, tras un remate de Yimmi Chará.

La acción de mano de Esneyder Mena sancionada como penalti. Pantallazo.

El colegiado no dudó en hacer sonar su silbato, pero los jugadores del DIM le reclamaron de inmediato. En las imagenes se ve que la pelota le pega primero en la rodilla y posteriormente en la mano a Mena.



El tiempo seguía corriendo y Ospina seguía atento a las instrucciones de sus colegas en la sala VAR. Fue hasta el minuto 40 que autorizó el cobro que erró Edwin Herrera con un suave remate que detuvo sin problemas el arquero Éder Chaux.

⚽❌ ¡Penal errado de Junior! ¡Atajadón de Chaux y DIM sigue ganando 1-0!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/VlDRHzu4bv — Win Sports (@WinSportsTV) December 8, 2025