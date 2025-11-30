Luis Suárez sigue encendido con el Sporting Lisboa en Portugal; vea el gol del colombiano

Este domingo, por la fecha 12 de la Primeira Liga de Portugal, el delantero colombiano Luis Javier Suárez fue titular con el Sporting de Lisboa, que se vio las caras en condición de local con el Estrela de Amadora.

A los siete minutos, Eduardo Quaresma abrió el marcador para el Sporting tras una asistencia de Francisco Trincão, mientras que a los 12 de juego Luis Javier Suárez dijo presente con un remate de derecha desde el centro del área para poner el 2-0 de su equipo y firmar su octava anotación en el campeonato.



Así fue el gol de Luis Suárez con el Sporting Lisboa