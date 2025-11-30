La frase que retumba en Liverpool en pleno caos: ¿Se equivocaron al dejar ir a Luis Díaz?

Liverpool no atraviesa su mejor momento, tanto en la Premier League como en la Champions League, competición en la que encajó entre semana una dura derrota tras caer 4-1 en Anfield frente al PSV Eindhoven.

Con este resultado, los dirigidos por Arne Slot marchan en la casilla 13 de la tabla de posiciones, por lo que tendrían que disputar los playoffs si quieren avanzar a los octavos de final del torneo continental.

En la Premier League el panorama no es diferente, dado que los ‘reds’ son octavos gracias a su reciente victoria 2-0 como visitantes sobre el West Ham, un triunfo que representó un respiro para el equipo en el que militó hace poco Luis Díaz.



El mensaje de referente del Liverpool

Virgil van Dijk y Luis Díaz, en el Liverpool. Getty Images.

A pesar de haber salido de Liverpool rumbo al Bayern Múnich a cambio de 75 millones de euros, el nombre de Luis Díaz sigue sonando en Inglaterra, aún más por su destacada campaña con el conjunto bávaro.



El presente del club ha generado cuestionamientos hacia la directiva debido a la salida de ‘Lucho’, quien fue clave en la obtención de la Premier League en la campaña anterior.

Ante el mal momento, el capitán del Liverpool, el neerlandés Virgil van Dijk, dio la cara a través de sus redes sociales con un sentido mensaje para los hinchas de la institución de Merseyside.

"Nos enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra trayectoria (…) Creo en este equipo con toda mi alma. Nunca nos han regalado nada, hemos luchado por todo, y este momento no es la excepción", dice un aparte del mensaje de Virgil van Dijk.

Y añadió: "No nos rendiremos. Cada desafío es una oportunidad. Debemos crecer juntos, apoyarnos mutuamente y demostrar la fuerza que llevamos dentro. A la afición, sigan apoyándonos. Nos necesitamos más que nunca”.

La victoria frente al West Ham es un bálsamo para el Liverpool, que necesita recomponer el camino y recuperar confianza en lo que resta de 2025.