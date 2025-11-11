Luis Díaz, comparado con los millonarios fichajes de Liverpool; mirando desde arriba

Luis Díaz no para de sorprender en el fútbol europeo. El delantero del Bayern Múnich ha demostrado un nivel excelso desde su llegada a Alemania en este mercado de fichajes y ante su salida repentina del Liverpool, se ha hecho frecuente su comparación con los jugadores que llegaron a ese club en reemplazo del colombiano.

Cerca de la mitad de la temporada, se comienzan a evaluar los distintos fichajes que se hicieron para esta temporada, y por eso 'Score 90', plataforma de estadísticas deportivas, hizo un análisis del rendimiento del 'guajiro' frente a Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike, flamantes contrataciones de 'los reds'. De acuerdo con la información que brinda el portal, Luis Díaz ha superado por sí solo a los tres futbolistas del equipo de Merseyside. El 'cafetero' le costó al 'gigante de Baviera' 70 millones de euros y ha anotado 11 goles, mientras que los tres delanteros del Liverpool valieron 365 millones de euros y solo han hecho siete anotaciones.

Estas cifras demuestran que 'Lucho' ha pagado con creces al Bayern por confiar en sus servicios y que no tuvo que pasar por un largo proceso de adaptación para desempeñarse de buena manera en su nuevo club. Díaz Marulanda dejó Inglaterra como una medida para abrirle campo a nuevos futbolistas más jovenes en su antiguo club, sin embargo, con el paso del tiempo ha probado que no dio un paso atrás en su carrera, sino que dio un salto de calidad en su llegada al Bayern, con actuaciones que han dejado a todos con la boca abierta.

Florian Wirtz, frustrado por no anotar un gol en un partido con Liverpool Foto: AFP

El cuadro inglés esperaba que fichando a Wirtz, Isak y Ekitike, y saliendo de Díaz, iban a mejorar considerablemente, pero el rendimiento en cancha ha demostrado lo contrario. Wirtz, ex jugador del Bayer Leverkusen, no ha engranado en el esquema del técnico Slot pese a que venia de ser gran figura en Alemania; Isak, llegó lesionado al equipo y desde su vuelta no ha logrado marcar gran diferencia; y finalmente, Ekitike ha sido el de mejor performance de los tres, con algunos tantos importantes, pero ha venido decayendo en su nivel con el paso del tiempo.

Al final, las estadísticas dejan ver que el colombiano no era el problema en el Liverpool, sino que debía tener un entorno más favorable para exponer toda su categoría, como lo hizo este fin de semana en el empate 2-2 del Bayern contra el Union Berlin, en donde anotó un golazo sin ángulo que ha sido objeto de elogios en todas partes del mundo. Ahora, el 'guajiro' intentará trasladar su buen desempeño en suelo 'teutón' a la Selección Colombia, a la que comandará en los juegos de preparación al Mundial contra Nueva Zelanda y Australia.