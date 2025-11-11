Sorteo de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: día, hora y dónde ver en TV

La Liga BetPlay II-2025 está llegando a su final en la fase del 'todos contra todos'. Razón por la que resta poco para conocer a los clasificados a cuadrangulares, quienes mantendrán viva la esperanza de hacerse con el título. Eso sí, ya hay algunos equipos que aseguraron su cupo a dicha instancia, mientras que hay otros que quedaron eliminados con anticipación.

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortalza y Junior de Barranquilla tienen su lugar en la siguiente ronda, mientras que La Equidad, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Envigado, Pereira, Unión Magdalena, Cali, Millonarios y Llaneros quedaron sin posibilidades. Sin embargo, algunos de ellos serán jueces en la última jornada clave.

Así las cosas, solo quedan dos lugares para cinco escuadras: América de Cali, Alianza, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas. Ahora, también hay otros temas en juego y es la lucha por el 'punto invisible' o 'ventaja deportiva'. Recordemos que los dos primeros de la tabla clasificarán a la final en caso de empatar en puntos con algún club de su grupo.

De esa manera, Dimayor dio a conocer el día y hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. A través de sus redes sociales y en su página web oficial, informó que será el jueves 13 de noviembre, a las 9:15 de la noche (Hora de Colombia), con transmisión del canal dueño de los derechos, es decir, la televisión cerrada y el canal de YouTube de Dimayor.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que el sorteo de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 9:15 P.M.… pic.twitter.com/PzXskUeWUl — DIMAYOR (@Dimayor) November 11, 2025

Programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Día: miércoles 12 de noviembre.

Hora: 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Día: miércoles 12 de noviembre.

Hora: 8:20 p.m.

Llaneros vs. Envigado

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Alianza

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Harold Santiago Mosquera, autor del gol agónico de Santa Fe contra Cali Foto: Colprensa

Independiente Medellín vs. América de Cali

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.