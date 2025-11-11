Sorteo de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: día, hora y dónde ver en TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Liga BetPlay II-2025 está llegando a su final en la fase del 'todos contra todos'. Razón por la que resta poco para conocer a los clasificados a cuadrangulares, quienes mantendrán viva la esperanza de hacerse con el título. Eso sí, ya hay algunos equipos que aseguraron su cupo a dicha instancia, mientras que hay otros que quedaron eliminados con anticipación.
Independiente Medellín, Atlético Nacional, Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortalza y Junior de Barranquilla tienen su lugar en la siguiente ronda, mientras que La Equidad, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Envigado, Pereira, Unión Magdalena, Cali, Millonarios y Llaneros quedaron sin posibilidades. Sin embargo, algunos de ellos serán jueces en la última jornada clave.
Así las cosas, solo quedan dos lugares para cinco escuadras: América de Cali, Alianza, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas. Ahora, también hay otros temas en juego y es la lucha por el 'punto invisible' o 'ventaja deportiva'. Recordemos que los dos primeros de la tabla clasificarán a la final en caso de empatar en puntos con algún club de su grupo.
De esa manera, Dimayor dio a conocer el día y hora del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. A través de sus redes sociales y en su página web oficial, informó que será el jueves 13 de noviembre, a las 9:15 de la noche (Hora de Colombia), con transmisión del canal dueño de los derechos, es decir, la televisión cerrada y el canal de YouTube de Dimayor.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que el sorteo de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 9:15 P.M.… pic.twitter.com/PzXskUeWUl— DIMAYOR (@Dimayor) November 11, 2025
Publicidad
La Equidad vs. Deportivo Pereira
Día: miércoles 12 de noviembre.
Hora: 4:00 p.m.
Boyacá Chicó vs. Millonarios
Día: miércoles 12 de noviembre.
Hora: 8:20 p.m.
Publicidad
Llaneros vs. Envigado
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Independiente Santa Fe vs. Alianza
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Independiente Medellín vs. América de Cali
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Publicidad
Unión Magdalena vs. Fortaleza
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Publicidad
Deportivo Cali vs. Once Caldas
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Día: jueves 13 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.