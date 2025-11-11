"James Rodríguez es para Colombia como un Lionel Messi o un Diego Maradona"

James Rodríguez es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. Haber sido goleador del Mundial de Brasil 2014, vestir las camisetas de clubes como Real Madrid y Bayern Múnich y ser el líder y capitán de la 'tricolor', lo ubican en el olimpo del país 'cafetero'. Por eso, se atreven a compararlo con grandes estrellas del fútbol internacional.

René Higuita, leyenda del combinado nacional, ofreció una entrevista para 'Somos Fox' y no se guardó ni un solo elogio para el cucuteño. Además, fue consultado sobre el futuro del '10', ya que cumplió contrato con el Club León y, ahora, deberá buscar un nuevo equipo para el 2026, año en el que necesita tener minutos y consolidarse para llegar en forma para el Mundial.

"A James Rodríguez, le renovaría el contrato, pero quién sabe qué está pasando. Ya cumplió su contrato, que es importante. Hablar de James Rodríguez, en Colombia, es hablar como de un Lionel Messi o de un Diego Maradona. Son jugadores diferentes y que, con su calidad, le dan color, brillo y belleza al fútbol", afirmó el exguardameta antioqueño, de 59 años.

Pero no solo se refirió a la situación del experimentado volante, sino que también comentó lo ocurrido con el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, quien sufrió una delicada lesión en medio del juego contra Pumas. En su intervención, no ocultó su molestia por el hecho de que solo le mostraran tarjeta amarilla a Adalberto Carrasquilla, quien fue el agresor del colombiano.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, besa el escudo, tras el último partido de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en Barranquilla AFP

"Es el tipo de arquero está necesitando el fútbol. No solo juega con los pies, sino que da mucha garantía bajo los tres palos. Tuve la oportunidad de hablar con él, ver esa jugada donde se lesionó y, siendo sincero, se me vinieron las lágrimas. Todo en la vida pasa por algo y eso era expulsión. Él está tranquilo", expresó René Higuita en dicha charla con el medio mexicano.

Por último, elogió al joven guardameta. "Kevin tiene mucho por darnos en el fútbol. Son unas muestras que pasando el tiempo y con la experiencia, las mejorará. Nosotros pagamos ese tributo de empezar a jugar como arquero líbero. En aquella época era diferente, pero todo ha cambiado en la metodología del fútbol y eso lo puede ayudar", sentenció.