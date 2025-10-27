Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, con las alarmas encendidas en el Bayern Múnich; ¡no todo son buenas noticias!

Luis Díaz, con las alarmas encendidas en el Bayern Múnich; ¡no todo son buenas noticias!

El guajiro, quien actualmente goza de gran presente en el conjunto 'bávaro'; está a la expectativa de compleja situación, que ya es noticia en Alemania.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad