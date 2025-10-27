Luis Díaz, con las alarmas encendidas en el Bayern Múnich; ¡no todo son buenas noticias!

Intensas horas se vienen para el Bayern Múnich, de Luis Díaz, luego de que se filtraran reveladores informaciones sobre el futuro de Vincent Kompany, quien, a pesar de acabar de renovar y extender su contrato hasta el 2029, podría ser seducido para llegar a otro grande del fútbol mundial.

Y es que, teniendo en cuenta que el cuadro ‘bávaro’ ha tenido un inicio exitoso en esta temporada de la mano del estratega belga, una posible salida del banquillo sería un fuerte golpe; no solo para las directivas que tendrían que salir a buscar una nueva alternativa, sino que también para los jugadores que están compaginados a su idea de juego y metodología de trabajo.

Uno de ellos es Luis Díaz, quien, a sus órdenes, se ha adaptado de una manera poco pensada. Además, Kompany también ha logrado sacar lo mejor del guajiro, que se ha ajustado a un esquema en el que trabajo tanto en la ofensiva como en la defensiva.

Luis Díaz junto a Vincent Kompany tras un partido del Bayern Múnich. Getty

Por otro lado, ‘Luchito’ con el belga se convirtió en titular, siendo uno de los futbolistas dentro del plantel que más minutos suman en el equipo; así como goles y asistencias. Evidentemente, una posible partida de Vincent cambiaría muchas cosas para el extremo ‘cafetero’ y el resto del equipo.



Ahora, en caso de que su salida no se dé justo en esta temporada; pensando a futuro, sí que sería una baja sensible la salida del exfutbolista y ahora entrenador belga, que ya ha ido armando y consolidando un equipo, con el colombiano como principal figura.



¿Quién le haría ‘ojitos’ a Kompany?

Según lo reveló el periodista Dietmar Hamann, en su columna para‘Sky Sports’ Alemania, el Manchester City vería en el belga una opción viable y acorde a la institucionalidad del equipo, inmediatamente el Pep Guardiola decida ponerle fin a su etapa en el cuadro ‘ciudadano’.

Justo esa sería una de las razones de peso, por las cuales Bayern Múnich decidió ‘blindar’ a Kompany, con mucho tiempo de antelación para finalizar su contrato; tal vez, los ‘coqueteos’ de otros equipos con él iban más allá de los rumores.

“El Bayern probablemente tenga en mente que el Manchester City estará interesado en Kompany en algún momento cuando Pep Guardiola se retire. Sería interesante saber si Kompany tiene alguna cláusula en su contrato. Christoph Freund, [el director deportivo del Bayern], no reveló nada al respecto el miércoles por la noche, pero tampoco lo desmintió por completo”, dijo el periodista, quien dio reveladores detalles sobre la actualidad del belga.

Vincent Kompany AFP