Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla, ante una oportunidad inmejorable en Girona: tiene que aprovechar

Yaser Asprilla, ante una oportunidad inmejorable en Girona: tiene que aprovechar

La situación del equipo español en La Liga no es la mejor y, por eso, Yaser Asprilla y compañía esperan cambiar el panorama en el próximo reto que se avecina.

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Yaser Asprilla, jugador colombiano del Girona, en un partido de La Liga de España
Yaser Asprilla, jugador colombiano del Girona, en un partido de La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad