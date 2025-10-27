Convocatoria de la Selección Colombia Sub-17 para el Mundial; ya están los 21 jugadores

La Selección Colombia Sub-17 ya prende motores para el Mundial de la categoría que comenzará el 3 de noviembre en territorio catarí. La FIFA dio a conocer las listas de convocados de todas las selecciones para el torneo, y allí aparecen los elegidos para representar a la 'tricolor' en su camino a la conquista del título.



Convocados de la Selección Colombia para el Mundial Sub-17

Arqueros: Juan Covilla (Deportes Tolima), Jorman Mendoza (Envigado) y David Rodríguez (Millonarios).

Defensas: Brait García (Deportivo Cali), Edmilson Herazo (Barranquilla), Jesús Peñaloza (Unión Magdalena), Criss Macias (Millonarios), Miguel Solarte (Boca Juniors de Cali) y Yaiker Moya (Junior).

Volantes: Cristian Orozco (Fortaleza), Cristian Flórez (Real Cundinamarca), Juan Cataño (Envigado), Deivi Quiñones (Liga de Quito), Jhon Sevillano (Atlético Nacional), Camilo Amu (América de Cali), Matías Lozano (Atlético Nacional), José Escorcia (Atlético Nacional), Miguel Agámez (Junior) y Ángel Mora (Independiente Santa Fe).

Delanteros: Santiago Londoño (Envigado) y Kevin Angulo (América de Cali).



Publicidad

La clasificación al Mundial fue un logro significativo, asegurado durante un vibrante Campeonato Sudamericano Sub-17. Los muchachos demostraron garra y un fútbol prometedor, obteniendo uno de los cupos de la CONMEBOL, al terminar como subcampeones del torneo. Ese desempeño genera grandes expectativas, por lo que los jugadores irán con todo para tener una presentación más que decorosa en la cita mundialista.

El sorteo ubicó a la 'tricolor' en el Grupo G, una zona que promete alta exigencia. Colombia compartirá cuadrangular con la siempre poderosa Alemania, Corea del Norte y El Salvador. El debut será un verdadero bautizo de fuego, enfrentando a Alemania el 4 de noviembre. Posteriormente, se medirá ante El Salvador el 7 y cerrará la fase de grupos contra Corea del Norte el 10 del mismo mes. El nuevo formato de 48 selecciones clasificará a los dos mejores de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros, lo que aumenta las posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa que comenzará en dieciseisavos de final.

Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano Foto: Conmebol.

Publicidad

La preparación ha sido intensa, con microciclos que han buscado consolidar el funcionamiento del equipo y afinar la estrategia. Jugadores como Santiago Londoño, quien ha sido reconocido como una de las promesas mundiales, se perfilan como figuras clave, capaces de marcar la diferencia en el complejo Aspire Zone ubicado en Al Rayyan, donde se disputarán la mayoría de los partidos.

El Mundial Sub-17 no es solo una vitrina para los jóvenes, sino una prueba fundamental del trabajo de base del fútbol colombiano. Los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado tienen la misión de superar las actuaciones históricas del país en la categoría, que hasta ahora han sido de cuartos lugares en Finlandia 2003 y Nigeria 2009.