Luis Díaz; "de pequeño le pedía a Dios ser profesional, pero jamás te imaginas llegar tan lejos"

En su primera temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz levantó tres trofeos: la Bundesliga, Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania. En cada uno de los títulos, el de Barrancas fue importantísmo con goles, asistencias y noches mágicas de fútbol.
El número '14' de los 'bávaros' estuvo los 90 de juego en lo que fue la definición de la DFB-Pokal, y aunque no marcó gol, generó una asistencia para Harry Kane, autor de los tres goles frente al Stuttgart.
Finalizado el compromiso en el Olímpico de Berlín, el 'crack' de la Selección Colombia dejó sus sensaciones de lo que fue esta espléndida temporada, de haber sumado un título más en su palmarés personal. A su vez, rememoró esos sueños que tenía de niño en su natal Barrancas; hoy en día está muy orgulloso de su trabajo.
"La describiría como espectacular. Para mí era un sueño ganar tantos títulos y ganar tres la primera temporada es estupendo. Te imaginas muchas cosas cuando llegas a un nuevo club, trabajas para eso, pero cuando sucede la verdad te llena de orgullo, de alegría, te da muchísimas más ganas para seguir haciendo lo que te gusta, que es jugar al fútbol, y conseguir muchísimos más. Estoy súper contento, y trabajar más para lo que se viene que va a ser muy importante también", dijo de entrada 'Lucho' en diálogo con 'Espn'.
Al respecto de cómo llegará para el Mundial 2026 con la Selección Colombia, teniendo en cuenta la gran cantidad de minutos que sumó con los 'bávaros' a lo largo de la temporada, 'Lucho' aseguró que "está muy bien".
"Muy bien preparado. Creo que con la temporada que obtuvo y tuvimos acá, estoy enérgicamente muy bien y físicamente muy bien, y recuperar que va a ser importantísimo ahora. El 'profe' (Vincent Kompany) creo que lo manejó bien también en ese sentido de dar descanso o no, y nada, lo necesitábamos, teníamos que jugar. A mí me encanta jugar y hacer lo que me gusta. Ahora, a pensar en la Selección, va a ser un bonito sueño, un reto bonito para nosotros como selección y de muy buena forma para conseguir el objetivo", agregó.
Por último, 'Lucho' se mostró más que emocionado cuando le consultaron por esos sueños que tenía de niño en Barrancas, su pueblo natal. Sin duda que la realidad superó la ficción.
"Total, tú te imaginas. De pequeño le pides a Dios que te cumpla el sueño de ser profesional, de ser jugador de fútbol, de conseguir ser uno de los mejores, de tu país, de hacer una carrera brillante, pero jamás te imaginas llegar tan lejos. A veces minimizamos las cosas que estamos viviendo día a día, que estamos consiguiendo, y a veces hay que pararse un momento y decir: 'lo logré'. Estoy satisfecho con el trabajo que he venido haciendo y que he hecho hasta el momento. Gané mucha experiencia, gané muchos partidos, ojalá también demostrarlo en la Selección para ratificar un gran año", concluyó Luis Díaz.