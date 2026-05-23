Así quedó la tabla de posiciones de la Copa BetPlay, tras Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

Millonarios no pudo mantener su puntaje perfecto en la Copa BetPlay 2026. Este sábado 23 de mayo, igualó 2-2 con Boyacá Chicó, pero se subió a lo más alto de la tabla de posiciones de su grupo. Y es que, después de haber descansado en la primera fecha, ya que cada zona está conformada por cinco clubes, derrotó a 1-0 a Llaneros, como local, y 2-3 a Patriotas, en condición de visitante, llegando a siete puntos.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa BetPlay 2026

1. Millonarios - 7 pts. (+2)

2. Llaneros - 6 pts. (+4)

3. Boyacá Chicó - 5 pts. (+4)

4. Patriotas - 2 pts. (-3)

5. Atlético - 1 pts. (-7)

Resultados del grupo B de la Copa BetPlay 2026

Fecha 1



Llaneros 3-0 Atlético

Patriotas 0-0 Boyaca Chicó

Descanso: Millonarios

Fecha 2



Atlético 1-1 Patriotas

Millonarios 1-0 Llaneros

Descanso: Boyacá Chicó

Fecha 3



Patriotas 2-3 Millonarios

Boyacá Chicó 4-0 Atlético

Descanso: Llaneros

Fecha 4



Llaneros 3-1 Patriotas

Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

Descanso: Atlético

Programación de la fecha 5 del grupo B de la Copa BetPlay