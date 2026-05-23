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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Copa BetPlay, tras Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa BetPlay, tras Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, se jugó la fecha 4 del grupo B y Millonarios, que tuvo el regreso de Falcao García, dejó escapar la victoria en el último minuto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Millonarios empató 2-2 con Boyacá Chicó, por la fecha 4 de la Copa BetPlay 2026

Millonarios no pudo mantener su puntaje perfecto en la Copa BetPlay 2026. Este sábado 23 de mayo, igualó 2-2 con Boyacá Chicó, pero se subió a lo más alto de la tabla de posiciones de su grupo. Y es que, después de haber descansado en la primera fecha, ya que cada zona está conformada por cinco clubes, derrotó a 1-0 a Llaneros, como local, y 2-3 a Patriotas, en condición de visitante, llegando a siete puntos.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa BetPlay 2026

1. Millonarios - 7 pts. (+2)
2. Llaneros - 6 pts. (+4)
3. Boyacá Chicó - 5 pts. (+4)
4. Patriotas - 2 pts. (-3)
5. Atlético - 1 pts. (-7)

Resultados del grupo B de la Copa BetPlay 2026

Fecha 1

  • Llaneros 3-0 Atlético
  • Patriotas 0-0 Boyaca Chicó
  • Descanso: Millonarios

Fecha 2

  • Atlético 1-1 Patriotas
  • Millonarios 1-0 Llaneros
  • Descanso: Boyacá Chicó

Fecha 3

  • Patriotas 2-3 Millonarios
  • Boyacá Chicó 4-0 Atlético
  • Descanso: Llaneros

Fecha 4

  • Llaneros 3-1 Patriotas
  • Millonarios 2-2 Boyacá Chicó
  • Descanso: Atlético

Programación de la fecha 5 del grupo B de la Copa BetPlay

  • Atlético vs. Millonarios (29 de mayo)
  • Boyacá Chicó vs. Llaneros (por definirse)
  • Descanso: Patriotas
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