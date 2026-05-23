Así quedó la tabla de posiciones de la Copa BetPlay, tras Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

Millonarios no pudo mantener su puntaje perfecto en la Copa BetPlay 2026. Este sábado 23 de mayo, igualó 2-2 con Boyacá Chicó, pero se subió a lo más alto de la tabla de posiciones de su grupo. Y es que, después de haber descansado en la primera fecha, ya que cada zona está conformada por cinco clubes, derrotó a 1-0 a Llaneros, como local, y 2-3 a Patriotas, en condición de visitante, llegando a siete puntos.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa BetPlay 2026
1. Millonarios - 7 pts. (+2)
2. Llaneros - 6 pts. (+4)
3. Boyacá Chicó - 5 pts. (+4)
4. Patriotas - 2 pts. (-3)
5. Atlético - 1 pts. (-7)
Resultados del grupo B de la Copa BetPlay 2026
Fecha 1
- Llaneros 3-0 Atlético
- Patriotas 0-0 Boyaca Chicó
- Descanso: Millonarios
Fecha 2
- Atlético 1-1 Patriotas
- Millonarios 1-0 Llaneros
- Descanso: Boyacá Chicó
Fecha 3
- Patriotas 2-3 Millonarios
- Boyacá Chicó 4-0 Atlético
- Descanso: Llaneros
Fecha 4
- Llaneros 3-1 Patriotas
- Millonarios 2-2 Boyacá Chicó
- Descanso: Atlético
Programación de la fecha 5 del grupo B de la Copa BetPlay
- Atlético vs. Millonarios (29 de mayo)
- Boyacá Chicó vs. Llaneros (por definirse)
- Descanso: Patriotas
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