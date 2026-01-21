Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, no se notó en victoria 2-0 del Bayern Múnich sobre Unión Saint-Gilloise, en Champions

Luis Díaz, no se notó en victoria 2-0 del Bayern Múnich sobre Unión Saint-Gilloise, en Champions

El guajiro Luis Díaz disputó todo el partido en el triunfo del Bayern Múnich, este miércoles, que tuvo a Harry Kane como la gran figura con un doblete. 'Lucho' no tuvo su mejor noche.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad