Luis Díaz, no se notó en victoria 2-0 del Bayern Múnich sobre Unión Saint-Gilloise, en Champions

Bayern Múnich le ganó 2-0 al Unión Saint-Gilloise en la fecha 7 de la fase liga de la Champions League, con presencia del atacante colombiano Luis Díaz, quien fue titular y disputó todo el compromiso en la cancha del estadio Allianz Arena.

Los goles del encuentro fueron de Harry Kane, quien se reportó con un doblete, y de hecho pudo llevarse el balón a la casa, pero falló un penalti al minuto 81.

Luis Díaz no tuvo su noche más participativa, el sistema defensivo del rival no lo dejó desbordar y brillar, pero la acción más peligrosa que ocasionó fue en el tramo final del compromiso, cuando se fue por la banda izquierda, y le dejó servida la pelota a Michael Olise, quien estaba mano a mano con el arquero del Union Sain-Gilliose, pero el francés la envió por arriba del travesaño.

Con este resultado el Bayern Múnich quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Champions League, con 18 puntos, a tres unidades del líder Arsenal, a falta de disputarse una sola fecha de la fase liga del certamen internacional de la UEFA.



Información en desarrollo....