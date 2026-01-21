Cómo quedó la tabla de posiciones en Champions League tras victorias de Bayern y Barcelona

Publicidad
La séptima fecha de la Champions League se cerró el miércoles 21 de enero de 2026 con 9 partidos tras los cuales más equipos siguieron inscribiendo su nombre en la siguiente instancia de manera anticipada.
Los resultados más destacados corrieron por cuenta del Bayern Múnich de Alemania, que con el colombiano Luis Díaz en cancha, se impuso 2-0 de local sobre Royale Union de Bélgica.
A su vez, el Barcelona de España derrotó 2-4 de visitante al Slavia Praga de República Checa, mientras que Juventus de Italia superó en casa 2-0 al Benfica de Portugal, que no contó con el volante ‘cafetero’ Ricahard Ríos, por lesión.
A su vez, una de las grandes figuras del día fue el también colombiano Camilo Durán, que con el Qarabag de Azerbaiyán se fue de doblete en el 3-2 de local frente al Eintracht Frankfurt de Alemania.
Esta ronda finalizará el miércoles 28 de enero, cuando se disputará en simultánea toda la octava jornada para definir a los 8 elencos que avanzarán directamente a octavos de final, los 16 que deberán ir a los ‘playoffs’ y los 12 que quedarán eliminados.
Partidos del miércoles 21 de enero
⦁ Galatasaray (TUR) 1-1 Atl. Madrid (ESP)
⦁ Qarabag (AZE) 3-2 Eintracht (ALE)
⦁ Atalanta (ITA) 2-3 Ath. Bilbao (ESP)
⦁ Bayern Múnich (ALE) 2-0 Royale (BEL)
⦁ Chelsea (ING) 1-0 Pafos (CHP)
⦁ Juventus (ITA) 2-0 Benfica (POR)
⦁ O. Marsella (FRA) 0-3 Liverpool (ING)
⦁ Newcastle (ING) 3-0 PSV (NED)
⦁ Slavia Praga (R.CH) 2-4 Barcelona (ESP)
Partidos del martes 20 de enero
⦁ Kairat Almaty (AZE) 1-4 Brujas (BEL)
⦁ Bodo/Glimt (NOR) 3-1 Man. City (ING)
⦁ Copenhague (DIN) 1-1 Napoli (ITA)
⦁ Inter Milán (ITA) 1-3 Arsenal (ING)
⦁ Olympiacos (GRE) 2-0 B. Leverkusen (ING)
⦁ Real Madrid (ESP) 6-1 Mónaco
⦁ Sp. Lisboa (POR) 2-1 PSG (FRA)
⦁ Tottenham (ING) 2-0 B. Dortmund (ALE)
⦁ Villarreal (ESP) 1-2 Ajax (NED)
Clasificación general
1. Arsenal (ING): 21 puntos
2. Bayern Múnich (ALE): 18
3. Real Madrid (ESP): 15
4. Liverpool (ING): 15
5. Tottenham (ING): 14
6. PSG (FRA): 13
7. Newcastle (ING): 13
8. Chelsea (ING): 13
9. Barcelona (ESP): 13
10. Sporting Lisboa (POR): 13
11. Manchester City (ING): 13
12. Atlético de Madrid (ESP): 13
13. Atalanta (ITA): 13
14. Inter de Milán (ITA): 12
15. Juventus (ITA): 12
15. Borussia Dortmund (ALE): 11
17. Galatasaray (TUR): 10
18. Qarabag (AZE): 10
19. O. Marsella (FRA): 9
20. Bayer Leverkusen (ALE): 9
21. Mónaco: 9
22. PSV (NED): 8
23. Athletic Bilbao (ESP): 8
24. Olympiacos (GRE): 8
25. Napoli (ITA): 8
26. Copenhague (DIN): 8
27. Brujas (BEL): 7
28. Bodo/Glimt (NOR): 6
29. Benfica (POR): 6
30: Pafos (CHP): 6
31: Royale Union (BEL): 6
32. Ajax (NED): 6
33. Eintracht Frankfurt (ALE): 4
34. Slavia Praga (R.CH): 3
35. Villarreal (ESP): 1
36. Kairat Almaty (KAZ): 1
- Los 8 primeros van a octavos de final.
- Del noveno al 24 van a 'playoffs'.
- Los 12 últimos quedan eliminados.
Fecha 8, miércoles 28 de enero
⦁ 3:00 p. m. - Ajax (NED) vs. Olympiacos (GRE)
⦁ 3:00 p. m. - Arsenal (ING) vs. Kairat (KAZ)
⦁ 3:00 p. m. - Bilbao (ESP) vs. Sporting (POR)
⦁ 3:00 p. m. - At. Madrid (ESP) vs. Bodo/Glimt (NOR)
⦁ 3:00 p. m. - Barcelona (ESP) vs. Copenhague (DIN)
⦁ 3:00 p. m. - Leverkusen (ALE) vs. Villarreal (ESP)
⦁ 3:00 p. m. - Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP)
⦁ 3:00 p. m. – B. Dortmund (ALE) vs. Inter (ITA)
⦁ 3:00 p. m. - Brujas (BEL) vs. O. Marsella (FRA)
⦁ 3:00 p. m. - Eintracht (ALE) vs. Tottenham (ING)
⦁ 3:00 p. m. - Liverpool (ING) vs. Qarabag (AZE)
⦁ 3:00 p. m. – Man. City (ING) vs. Galatasaray (TUR)
⦁ 3:00 p. m. - Mónaco vs. Juventus (FRA)
⦁ 3:00 p. m. - Napoli (ITA) vs. Chelsea (ING)
⦁ 3:00 p. m. - Pafos (CHP) vs. Slavia (R.CH)
⦁ 3:00 p. m. - PSG (FRA) vs. Newcastle (ING)
⦁ 3:00 p. m. - PSV (NED) vs. Bayern Múnich (ALE)
⦁ 3:00 p. m. - Royale (BEL) vs. Atalanta (ITA)