Capturan hinchas que generaron desmanes en clásico Rangers vs Celtic, en Escocia

Capturan hinchas que generaron desmanes en clásico Rangers vs Celtic, en Escocia

El pasado domingo 8 de marzo, 'los celtas' fueron los ganadores de los cuartos de final desde el punto penal en los cuartos de final de Copa de Escocia. Minutos más tarde los disturbios llegaron.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Hinchas Celtic vs Rangers
Hinchas Celtic vs Rangers - Foto: AFP
AFP

